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健康網》芒果熟度怎麼看？怎麼吃更健康？營養師釋疑

2026/06/05 09:31

夏天時令水果，通常水分多又香甜，其中以芒果廣受歡迎。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

夏天時令水果，通常水分多又香甜，其中以芒果廣受歡迎。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕夏天時令水果，通常水分多又香甜，而芒果廣受歡迎，營養師黃雅鈺自己也是粉絲之一。黃雅鈺在臉書粉專「營養師Couple食記」夏季水果的保存或攝取，需要小智慧。黃雅鈺說明聰明吃芒果的方法：

判斷熟度：輕壓果蒂周圍及聞是否有香氣，微凹且散發濃郁果香，即表示已熟透。

已熟透：用報紙單顆包好，放冰箱冷藏，盡量一週內食用完畢。

未熟透：放在室內陰涼、通風處。

一份100公克芒果約一片，放到小瓷碗約半碗。量需要節制，如果家裡芒果太多吃不完，也可以把芒果去皮切塊，平鋪在平盤上，放入冷凍庫冰硬。後續可以作為冰沙或優格配料，還可以做芒果冰。

另外，芒果有黑點，是否就不能吃了？農業部說明，造成芒果黑點的病害主要有炭疽病、黑斑病。這類病菌並不會感染人體，表面輕微受損可切除受害部位，還是可以吃，沒有安全疑慮。不過如果已經明顯腐敗、變色、變味，就別吃了。

同時在吃金煌芒果前，果肉上有褐色的絲，以為就不能吃了？農業部說明，金煌芒果果肉會有褐色的絲，是因為果肉內的纖維管素褐化所造成的，形成的原因不明，但不代表這顆芒果不能吃喔 ! 只需要把有褐化的果肉絲刮掉就可以。

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