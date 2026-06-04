2寶媽月經量大到每小時換衛生棉重度貧血 健檢揪出這元兇

四十三歲張女士（中）多年經血過多問題，獲得新樓醫院婦產科醫師李佩蓁（右）以達文西手術解決心頭大患，醫院醫務部長蔡國聖（左）代表送上賀禮祝她康復。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕育有2孩子的43歲張女士，5、6年來飽受經血過多伴隨大量血塊困擾，每次月事約每小時要換1次加長夜用衛生棉，長期失血致嚴重貧血，走路稍快就覺得喘促無力，她到新樓醫院健檢赫見子宮內有顆5公分大肌瘤，是問題所在，選擇以達文西機械手臂切除肌瘤、保留子宮，也一掃多年來經血過多的難言之苦。

張女經由健檢發現異常、到新樓醫院婦產科醫師李佩蓁門診，超音波發現子宮前壁有1顆約5公分的肌瘤，位置緊貼子宮內膜，不僅經血量異常增加，也因肌瘤壓迫膀胱出現頻尿症狀，貧血血紅素低到8.5g/dl（正常12~16g/dl）。

請繼續往下閱讀...

李佩蓁指出，子宮肌瘤是育齡女性常見的良性腫瘤之一，症狀包括經血過多、經期延長、貧血、頻尿、骨盆壓迫感及不孕等。考量張女希望保留子宮、術後儘快返回職場，醫、病討論後決定接受今（2026）年初引進新樓醫院的達文西機械手臂輔助切除子宮肌瘤手術。此達文西手術健保給付；患者負擔耗材費用。

手術過程以高解析3D立體影像及靈活精準的機械手臂操作，完整切除肌瘤、保留子宮，術中出血量極少，病人恢復好、術後第2天即出院。張女現身醫院說，接受此手術後，月經恢復正常，經血不再有爆量問題。

新樓醫院表示，引進達文西機械手臂象徵該院微創手術邁入新里程碑，未來會持續應用於婦科良性腫瘤、子宮內膜異位症、子宮脫垂及部分婦癌手術等，提供患者更精準、安全舒適的治療選擇。

李佩蓁並說，許多女性覺得經血量多是體質問題、忽略就醫，但若出現經血量異常增加、經期延長、貧血、頭暈疲倦、頻尿或骨盆壓迫感等症狀，應儘早接受婦科檢查，找出病因對症治療。

台南新樓醫院於二０二六年初引進達文西機械手臂手術系統，運用在為四十三歲張女士切除子宮肌瘤。（資料照，新樓醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法