自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

菜花反覆發作治不好？ 醫籲3箭斷根

2026/06/04 14:56

張哲綱醫師表示，菜花反覆發作，可以透過清除、修復、防護的系統性治療，幫助患者擺脫復發陰影。（新營醫院提供）

張哲綱醫師表示，菜花反覆發作，可以透過清除、修復、防護的系統性治療，幫助患者擺脫復發陰影。（新營醫院提供）

〔記者劉婉君／台南報導〕尖形濕疣俗稱菜花，而菜花反覆發作讓許多患者「心好累」，擔心「燒了又長，是不是這輩子都治不好了？」衛生福利部新營醫院泌尿科醫師張哲綱表示，菜花治療的難點不在於「病灶切除」，而是對抗潛伏在皮膚基底細胞內的人類乳突病毒（HPV）病毒，「抗菜花斷根3箭」整合策略，以由外而內的系統性治療幫助患者擺脫復發陰影。

張哲綱表示，菜花是由HPV感染引起，而肥胖與代謝症候群會導致身體處於慢性發炎狀態，削弱免疫系統清除病毒的能力。臨床上觀察到，體重過重或有代謝問題的患者，復發頻率明顯較高。

張哲綱指出，抗菜花斷根3箭的第1箭為「病灶攻堅，攔截擴散」，透過電刀切除手術與藥物諮詢，快速移除肉眼可見的疣體，在短時間內大幅降低病毒總量，阻斷病毒進一步擴散；第2箭「免疫升級，斷絕潛伏」，鼓勵患者透過減重、控制血糖、規律運動與作息，改善體內環境，當身體代謝回歸正常，免疫系統（T細胞）才能重新恢復活性，從基底層壓制潛伏病毒；第3箭「疫苗加固，長期守護」。

張哲綱強烈建議，不論男女，即便已感染過，仍應接種HPV九價疫苗，協助身體建立長效防護網，不僅預防不同型別的二次感染，臨床研究也顯示，疫苗能有效輔助降低術後的復發風險。

張哲綱提醒：電燒只是清雜草，土壤健康才是關鍵。張哲綱說，透過「斷根3箭」從切除病灶到強化體質，多數患者能在3至6個月的專業監測下，重新找回清爽人生。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中