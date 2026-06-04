菜花反覆發作治不好？ 醫籲3箭斷根

張哲綱醫師表示，菜花反覆發作，可以透過清除、修復、防護的系統性治療，幫助患者擺脫復發陰影。（新營醫院提供）

〔記者劉婉君／台南報導〕尖形濕疣俗稱菜花，而菜花反覆發作讓許多患者「心好累」，擔心「燒了又長，是不是這輩子都治不好了？」衛生福利部新營醫院泌尿科醫師張哲綱表示，菜花治療的難點不在於「病灶切除」，而是對抗潛伏在皮膚基底細胞內的人類乳突病毒（HPV）病毒，「抗菜花斷根3箭」整合策略，以由外而內的系統性治療幫助患者擺脫復發陰影。

張哲綱表示，菜花是由HPV感染引起，而肥胖與代謝症候群會導致身體處於慢性發炎狀態，削弱免疫系統清除病毒的能力。臨床上觀察到，體重過重或有代謝問題的患者，復發頻率明顯較高。

請繼續往下閱讀...

張哲綱指出，抗菜花斷根3箭的第1箭為「病灶攻堅，攔截擴散」，透過電刀切除手術與藥物諮詢，快速移除肉眼可見的疣體，在短時間內大幅降低病毒總量，阻斷病毒進一步擴散；第2箭「免疫升級，斷絕潛伏」，鼓勵患者透過減重、控制血糖、規律運動與作息，改善體內環境，當身體代謝回歸正常，免疫系統（T細胞）才能重新恢復活性，從基底層壓制潛伏病毒；第3箭「疫苗加固，長期守護」。

張哲綱強烈建議，不論男女，即便已感染過，仍應接種HPV九價疫苗，協助身體建立長效防護網，不僅預防不同型別的二次感染，臨床研究也顯示，疫苗能有效輔助降低術後的復發風險。

張哲綱提醒：電燒只是清雜草，土壤健康才是關鍵。張哲綱說，透過「斷根3箭」從切除病灶到強化體質，多數患者能在3至6個月的專業監測下，重新找回清爽人生。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法