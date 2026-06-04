研究：鈣與維生素D預防骨折效果 可能不如想像中大

研究表明，鈣和維生素D補充劑在預防骨折和跌倒方面的作用，可能低於人們普遍認為的水平。圖為示意圖。（擷自shutterstock）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕加拿大1項綜述型研究表明，鈣和維生素D補充劑在預防骨折和跌倒方面的作用，可能低於人們普遍認為的水平。此研究發表在《英國醫學》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，近1/3的65歲及以上老年人每年都會跌倒。許多跌倒會導致骨折，進而引發疼痛、降低生活質量，並增加入住養老院或接受輔助生活服務的需求。因此減少跌倒和骨折仍是全球公共衛生領域的重要目標。

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加拿大蒙特婁大學藥學院和麥基爾大學健康中心藥學部的研究團隊，分析了69項隨機對照實驗的數據，這些實驗共涉及15萬3902名成年人。這些研究檢視了與安慰劑或不治療相比，補充鈣劑、維生素D劑或二者合併使用是否能降低骨折和跌倒的發生率。

雖然實驗品質參差不齊，但研究人員採用既定科學方法評估證據可靠性。研究團隊在設定了具有臨床意義的獲益閾值後發現，補充鈣劑（來自11項試驗，9067名參與者，證據確定性中等）、補充維生素D劑（來自36項試驗，9萬2045名參與者，證據確定性高）或聯合補充（來自15項試驗，5萬1126名參與者，證據確定性高），對降低總體骨折風險幾乎沒有作用。

分析數據也顯示，補充鈣劑和維生素D劑對預防特定骨折（包括髖部骨折）或減少跌倒幾乎沒有好處。這些結論主要由中等至高度確定性的證據支持。

研究團隊表示，部分分析納入的研究和參與者數量相對較少，這意味著應謹慎解讀研究結果。研究人員也補充，這些結果可能不適用於患有某些骨骼疾病或正在服用骨質疏鬆症藥物的人。

但研究團隊仍強調，其他分析顯示的不同族群的研究結果一致，包括年齡、性別、骨折或跌倒史以及飲食鈣攝取量等差異。這增強了團隊對整體研究結果的信心。

研究團隊認為，現有證據不支持常規補充鈣或維生素D，或共同補充可預防骨折和跌倒。研究團隊聲稱，臨床醫生、指南制定小組和監管機構，應根據現有證據重新評估關於補充鈣和維生素D的一般建議。

研究團隊強調，科學家還需要進行更多大規模、高品質的實驗，以確定補充鈣和維生素D是否能幫助高風險族群。研究團隊建議將注意力和資金轉移到已被證實能夠減少跌倒和跌倒相關損傷的策略上，這些措施包括平衡訓練、阻力訓練以及綜合方法。

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