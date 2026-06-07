健康網》營養師推薦「天然瘦瘦針」菜單 靠3類食物＋3習慣

對於不適合或沒能力使用瘦瘦針的人，可以透過原型食物以及改變生活習慣來減重。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕近年大家都在熱烈討論俗稱瘦瘦針的GLP-1，對於不適合或沒能力使用瘦瘦針的人，可以透過原型食物以及改變生活習慣來減重。營養師陳怡婷在臉書粉專「陳怡婷 Cynthia 營養師」推薦這樣吃，讓天然GLP-1幫你減重，只要靠3類食物＋3個習慣、菜單示範。

陳怡婷表示，除了藥物（瘦瘦針）之外，透過飲食與生活習慣調整，也有助於促進體內 GLP-1 的分泌，作為體重管理的方式。GLP-1是一種由腸道分泌的荷爾蒙，具有延緩胃排空、增加飽足感、及協助穩定血糖等。

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喚醒體內天然 GLP-1 的 3 類食物

1. 水溶性膳食纖維：水溶性膳食纖維經腸道菌發酵會產生短鏈脂肪酸（SCFA），刺激腸道分泌 GLP-1。推薦食材：秋葵、木耳、海藻類、燕麥、奇亞籽、蘋果、火龍果等。

2. 優質蛋白質：蛋白質消化後產生的胺基酸，可刺激腸道 L 細胞分泌 GLP-1。推薦食材：大豆類、魚類、海鮮類、蛋類、瘦肉、乳品類。

3. 適量好油脂：相較於飽和脂肪，適量補充單元不飽和脂肪酸（omega-9）不僅能幫助抗發炎，還能更有效促進GLP-1分泌。推薦食材：橄欖油、苦茶油、酪梨、堅果（夏威夷豆、胡桃等）。

3大生活習慣

●細嚼慢嚥：用餐時間要至少20 分鐘，與 GLP-1 產生協同作用，避免大腦還沒收到「吃飽了」的訊號前就吃過量。

●變進食順序：先吃菜及肉，最後吃飯，有助於增加飽足感及穩定餐後血糖。

●良好睡眠衛生：睡眠不足會導致飢餓素上升，讓食慾更難控制。

天然 GLP-1菜單示範

早餐：隔夜燕麥杯（燕麥片、無糖豆漿、優格、奇亞籽、幾顆莓果）。

午餐：烤鮭魚、涼拌秋葵、香菇雞湯、藜麥飯、蘋果。

晚餐：滷雞腿、涼拌木耳、海帶豆腐湯、全穀飯、火龍果。

橄欖油烹調，點心補充堅果。

陳怡婷總結，GLP-1 並非單靠某種食物就能大幅提升，均衡飲食、規律運動、充足睡眠及良好生活型態，才是維持健康體位與代謝功能的關鍵。

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