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健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》關節最怕不是老化而是不動！ 醫曝減齡保養4招

2026/06/04 16:23

骨科醫師張耀元表示，長時間久坐與低頭滑手機，可能讓關節長期處於不良受力狀態。強化肌肉與控制體重，有助降低退化風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

骨科醫師張耀元表示，長時間久坐與低頭滑手機，可能讓關節長期處於不良受力狀態。強化肌肉與控制體重，有助降低退化風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕傳統觀念認為，關節退化是年長者的專利，等到年紀大再關注。然而，新竹東元綜合醫院骨科醫師張耀元指出，長時間久坐不動、肌力不足、姿勢不良及體重過重，都是加速關節磨損的重要因素。因此，關心關節的健康，務必把握現在。他建議4招幫關節「減齡」。

張耀元於粉絲專頁發文分享，他在診間常聽到這樣的說法：「我還年輕，關節問題應該離我很遠吧？」 很多人總覺得關節退化是老了以後的事，事實上，關節的健康，從你現在的每個生活細節就已開始決定。

張耀元說明，特別是許多通勤族，長時間伏案工作或滑手機，身體的受力平衡其實正在悄悄崩壞。關節就像零件，預防磨損遠比壞了才修理來得重要。他建議，掌握以下4項關鍵，現在就開始幫關節「減齡」：

●拒絕「靜止不動」，定時幫軟骨潤滑

關節軟骨需要透過活動產生的壓力來交換養分。如果你一直坐著，軟骨就像乾涸的海綿。不妨每50分鐘強迫自己站起來動一動，哪怕只是走去茶水間，對膝蓋與腰椎都是最好的保養。

●強化肌肉，就是給關節「穿護具」

很多人關節痠痛，是因為周邊肌肉太弱，導致重量全由骨頭硬扛。透過簡單的坐姿抬腿或扶牆深蹲，強化股四頭肌。只要肌肉有力，就能分擔關節壓力，減少未來的磨損。

●修正日常姿勢，避免受力不均

翹腳、駝背、低頭，這些動作會讓脊椎與髖關節長期處於「歪斜」的受力狀態。民眾平時要提醒自己「收下巴、不翹腳」，維持正確的身體重心，就是最省錢也最有效的保養術。

●維持理想體重，幫下半身減壓

民眾每多1公斤體重，膝蓋在走路時就要多承受3倍的壓力。飲食少糖、多原型食物，減輕體重，對關節來說就是最直接的「物理治療」。

張耀元總結，關節保養不應等到疼痛或退化出現後才開始，而是應從年輕時建立正確習慣。透過規律活動、強化肌力、改善姿勢及維持健康體重，不僅能減少關節磨損，更是儲存未來的行動力。

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