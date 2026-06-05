芒種，夏之初》冰品甜食先別碰 中醫師曝老祖宗養生這樣吃

站前新生堂院長、中醫師李庭華解析，芒種由於氣候濕熱，容易導致身體疲累、頭暈腦脹、腸胃代謝問題找上門，養生之道應少吃冰品、甜食與炸物；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕芒種節氣來臨，開始進入高溫多雨、濕氣重的氣候。站前新生堂院長、中醫師李庭華解析，芒種由於氣候因素，容易導致身體疲累、頭暈腦脹、腸胃代謝問題找上門。老祖宗傳下來的養生之道，除應避免久待冷氣房、熬夜之外，飲食也應調整少吃冰品、甜食與油炸等食物，並可適量攝取薏仁、紅豆、冬瓜、山藥等食材，幫助身體去除濕氣養脾胃。

濕氣纏身代謝恐下滑

芒種約在每年6月5日到7日之間，此時天氣轉熱、濕氣漸重，人體容易出現濕熱內生、食慾不振、消化不良、水腫疲倦等狀況，也是中醫所稱「濕邪、暑邪」盛行的時節。李庭華指出，芒種是全年濕氣最易纏身的時節之一，由於氣候濕熱交錯，以致氣血循環變慢、代謝下降，若未好好調理，身體也會越來越虛。

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祛濕養脾3撇步這樣做

李庭華進一步說明，芒種養生關鍵在於「祛濕養脾」，此時應減少攝取冰品、甜食與油炸食物，以免容易出現「濕困脾胃」問題，造成腸胃脹氣、食慾差。他並建議，可適量攝取薏仁、紅豆、冬瓜、山藥等食材，同時維持規律運動、早睡與泡腳習慣，幫助身體排濕。

此外，他提醒，因氣候忽冷忽熱，加上室內外溫差大，容易讓濕邪與暑邪一起入侵，若出現長時間疲倦、水腫、胸悶或身體不適，也應及早調理。

李庭華強調，芒種不是單純變熱，而是身體正式進入濕熱考驗期。若覺得無論怎麼休息都沒精神，可能不是懶，而是身體真的濕氣太重，提醒除注意飲食，維持運動、早睡與泡腳習慣，也能有助身體擺脫濕氣。

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