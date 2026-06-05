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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

芒種，夏之初》沒熬夜還是睡不飽！中醫揭5地雷濕氣纏身最累人

2026/06/05 07:33

站前新生堂院長、中醫師李庭華表示，芒種時節濕氣重，常會讓人覺得疲累，甚至出現頭脹、食慾差、睡不好、全身沉重等症狀；示意圖。（圖取自freepik）

站前新生堂院長、中醫師李庭華表示，芒種時節濕氣重，常會讓人覺得疲累，甚至出現頭脹、食慾差、睡不好、全身沉重等症狀；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕今（5）日進入24節氣中的芒種，也是夏季第3個節氣，代表炎熱潮濕的天氣正式開始。站前新生堂院長、中醫師李庭華表示，許多人在這個時節，常常會覺得明明沒熬夜，卻整天昏沉疲累，甚至出現頭脹、食慾差、睡不好、全身沉重等症狀。他說明，這是因為芒種是全年「濕氣最容易纏身」的時節之一，若沒注意調養，生活習慣、飲食誤踩5地雷，往往容易導致身體越來越虛。

濕氣過重7大不適症狀

李庭華指出，中醫認為「濕為萬病之源」，芒種後氣候濕熱交錯，許多人以為出現身體昏沉只是累，其實是濕氣過重、卡在體內，造成循環與代謝變差。常見症狀包括：起床像沒睡飽、身體沉重沒精神、頭昏腦脹、腸胃脹氣、食慾差、四肢痠軟無力、睡眠品質下降。

5大習慣、飲食易儲濕

此外，李庭華指出，濕氣一旦進入人體，就像全身被厚重的濕布包住，容易讓氣血循環變慢、代謝下降。尤其現代人生活型態長時間待在冷氣房；愛喝冰飲、手搖飲；常吃甜食、炸物、重口味；熬夜晚睡；缺乏運動流汗；這些生活習慣與不當飲食，也會讓濕氣問題雪上加霜，導致脾胃功能下降，身體水分代謝變差，濕氣越積越多。

李庭華提醒，若長期忽略身體不適狀況，甚至可能引發慢性疲勞、反覆過敏與免疫力下降等問題，建議應多注意幫身體除濕，才不會導致越來越虛。

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