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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》5旬男結石「晶種」化 恐刮泌尿道

2026/06/04 21:31

50多歲男子夜尿頻繁，一晚甚至多達4次；就醫確認為攝護腺肥大合併膀胱結石。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

50多歲男子夜尿頻繁，一晚甚至多達4次；就醫確認為攝護腺肥大合併膀胱結石。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕攝護腺肥大除了帶來頻尿、夜尿困擾，若不積極治療，還可能造成尿滯留、排尿不順，進而增加膀胱結石風險。一名長年在香港金融圈擔任高階管理者的50多歲台灣男性，因攝護腺肥大導致每晚夜尿，次數高達3、4次，且排尿斷斷續續，嚴重影響工作表現。返台治療檢查後，確認為攝護腺肥大合併膀胱結石，主因在於攝護腺肥大造成尿道長期阻塞，進而形成「晶種」效應，使結石越積越大。

收治此案例的顧家醫療總院長、泌尿科醫師顧芳瑜表示，尿液中的無機物，如草酸鈣、磷酸鈣、尿酸等，若濃度過高時，容易析出形成細小結晶。這些結晶較常見於腎臟或輸尿管，但一般情況下，若水分攝取充足，部分微小結晶可隨尿液排出。

然而，該患者因攝護腺組織嚴重壓迫尿道，導致排尿不順、尿液滯留，讓微小結晶被迫停留在膀胱內，逐漸形成「晶種」，並開始吸附更多結晶聚集附著，導致結石像「滾雪球」般愈滾愈大。這不僅可能加劇解尿困難、頻尿等症狀，結石在膀胱內移動時更可能刮傷泌尿道引起血尿，甚至引發反覆感染與刺痛。

顧芳瑜提醒男性民眾，攝護腺肥大與膀胱結石常互為影響，千萬不要將排尿不順視為單純的老化而隱忍。日常預防上，除了每日應攝取足夠水分、維持良好尿量外，若出現排尿困難、夜尿增加或尿流變弱等阻塞警訊，建議儘速至泌尿科安排超音波與尿流速檢查。及早釐清病因並對症治療，才能避免小結晶逐漸演變成大結石損害泌尿道健康。

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