健康網》柏原崇胞弟驚傳血便動刀 醫警大腸憩室炎嚴重恐休克喪命

柏原崇胞弟柏原收史驚見血便急送醫。（資料照，記者王文麟攝）

〔健康頻道／綜合報導〕日星柏原崇胞弟、47歲柏原收史2日傳出因血便緊急送醫，且出現異常大量出血，緊急接受手術治療，嚇壞粉絲。根據東元綜合醫院衛教資料指出，大腸憩室炎發生原因以腸蠕動異常、食物中缺少纖維或長期便秘，併發症包括出血、穿孔形成膿瘍、急性腹膜炎、敗血症及休克而有致命的危險。要小心的是，容易與急性闌尾炎症狀混淆。

昨（3）日柏原收史在IG發文告知目前病況，透露是在家中發現血便，就醫後確診「大腸憩室出血」，出血量異常大被緊急安排手術，所幸過程順利，目前已脫離險境。

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東元綜合醫院衛教資料表示，大腸憩室指的是腸黏膜凹陷而凸出腸壁形成囊狀或袋狀的結構。其產生的原因被認為是因為大腸的管內壓力升高、腸壁肌肉層弱化所導致。可分為先天性及後天性，而以後天性較常見，隨著年齡增長機率增加，此外，腸蠕動異常、食物中缺少纖維或長期便秘者其發生的機會也較高。

東元綜合醫院接著說明，大部分有大腸憩室的人並無症狀或僅表現出輕微的腹部不適，短暫地抽痛或腹脹。如果硬的糞便卡住在憩室內，就會導致憩室內的黏膜發炎，進而產生明顯的腹痛、發燒畏寒、噁心、嘔吐、食慾降低、便秘或腹瀉等症狀，約10-25%的大腸憩室會發生憩室炎。然而，右側結腸憩室炎的症狀表現常與急性闌尾炎不易區分。

東元綜合醫院提及，大腸憩室炎的併發症包括出血（解血便，佔下消化出血原因的30-50%，大部分發生在右側的大腸）、穿孔形成膿瘍、急性腹膜炎、敗血症及休克而有致命的危險，或者與其他器官如小腸、膀胱等形成瘻管，或者在腸壁周圍反覆感染產生疤痕纖維化，造成腸道狹窄阻塞或類似腫瘤形成。

東元綜合醫院提醒民眾，在日常生活上，建議大家多吃高纖維食物，不但有助於排便順暢，對扼阻憩室炎具相當的功效。

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