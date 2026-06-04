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同樣低醣飲食差很大！哈佛追蹤30年揭關鍵差別

2026/06/04 11:38

研究指出，即使同樣採低醣飲食，以蔬果、全穀類、健康脂肪及原型食物為主者，心血管健康表現較佳；圖為情境照。（圖取自freepik）

研究指出，即使同樣採低醣飲食，以蔬果、全穀類、健康脂肪及原型食物為主者，心血管健康表現較佳；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕不少人透過低醣或低脂飲食控制體重；美國哈佛大學最新研究發現，真正影響心血管健康的關鍵，可能不是少吃多少醣或脂肪，而是吃進哪些食物。研究顯示，以全穀類、蔬果、豆類與堅果為主的人，心血管健康表現普遍優於大量攝取加工食品、精製澱粉與紅肉者。

根據科普網站《Science Alert》報導，這項研究刊登於《美國心臟病學會期刊》，追蹤近20萬名成年人約30年，是近年規模最大的飲食與心血管健康研究之一。研究團隊比較不同低醣與低脂飲食模式後發現，即使都屬於低醣或低脂飲食，健康結果仍可能出現明顯差異。

研究主持人、哈佛大學流行病學研究員吳志遠（Zhiyuan Wu，音譯）表示，研究結果顯示，人們不應只關注碳水化合物或脂肪比例，也應留意實際攝取的食物種類。

研究發現，攝取較多全穀類、蔬果、豆類與堅果的受試者，血液中的高密度脂蛋白膽固醇（HDL，俗稱好膽固醇）水準較高，部分發炎與脂肪代謝相關指標也較佳；相較之下，以加工食品、精製澱粉或紅肉為主的飲食模式，相關指標表現較差。

植物性食物較多者　心臟病風險也較低

研究團隊進一步發現，前述以植物性食物為主的飲食模式，罹患冠狀動脈心臟病的風險也較低。研究人員指出，不論採取低醣或低脂飲食，只要食物來源較健康，都可能對心血管健康帶來較佳效果。

《美國心臟病學會期刊》總編輯、耶魯大學心臟科醫師克魯姆霍茲（Harlan Krumholz）表示，這項研究顯示，無論是低醣或低脂飲食，以植物性食物、全穀類及健康脂肪為主的飲食模式，都與較佳的心血管健康結果有關。

研究人員強調，這項研究並非比較低醣與低脂飲食何者較優，而是顯示相同飲食模式下，食物來源與品質仍可能對健康產生明顯影響。換言之，即使採取低醣或低脂飲食，如果主要來自加工食品或精製澱粉，也未必能獲得預期的健康效益。

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