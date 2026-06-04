健康網》鍾景輝逝世 曾對抗大腸癌 營養師推飲食防癌4原則

香港演藝界泰斗資深演員鍾景輝逝世，知名藝人黃秋生悼念恩師。（翻攝自YouTube）

〔健康頻道／綜合報導〕香港演藝界泰斗資深演員鍾景輝逝世，享壽89歲，他一生奉獻戲劇，桃李滿門，過去曾罹患初期大腸癌。知名藝人黃秋生聞訊，亦在社群平台悼念恩師。關於怎麼吃可預防大腸癌？營養師謝宜芳曾指出，高品質植物性飲食，與較低大腸癌風險有關聯，民眾不妨每餐增加蔬菜攝取、將部分白米換成全榖類、每週增加豆類與豆製品比例，與減少加工食品與含糖飲料等4原則，逐步優化飲食品質。

1984年鍾景輝受邀出任香港演藝學院戲劇學院創院院長，黃秋生正是首屆學生。黃在社群平台發文悼念恩師，寫下：「King Sir，我們帶著沉痛的心情，對您永遠思念，銘記著您的教誨，繼續在戲劇路上奮力前行。紀念桃李滿天下的萬世師表。」字裡行間盡是不捨。

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從日常實踐植物性飲食的原則

謝宜芳曾在臉書專頁「謝宜芳老師的營養教室」發文分享，植物性飲食真的能降低大腸癌風險嗎？重點不是「有沒有吃肉」，而是你怎麼吃。目前多篇研究顯示，植物性飲食和較低的大腸直腸癌（大腸癌）風險有關聯，研究重點比較支持的植物性食物包括：蔬菜、水果、糙米、燕麥、全麥等全穀類、豆類與豆製品（黃豆、毛豆、豆腐等）、適量堅果與種子，這類食物吃得多，和較低的大腸癌風險的關聯比較穩定。

營養師謝宜芳曾指出，高品質植物性飲食，與較低大腸癌風險有關聯，民眾不妨每餐增加蔬菜、豆類、全榖類等，兼顧整體飲食品質；圖為情境照。（圖取自freepik）

謝宜芳建議民眾，在日常實踐上不妨從簡單步驟開始：

●每餐增加蔬菜攝取，至少半碗到一碗。

●可將部分白米或白麵替換為糙米或全穀類。

●每週增加豆類與豆製品比例，並減少加工食品與含糖飲料。

●將部分加工肉替換為豆類、蛋或魚類等原型食物。

謝宜芳提及，逐步優化飲食品質，這樣做的重點不是「完美」，而是讓餐盤慢慢變成比例更高的「高品質植物性」。

謝宜芳仍提醒，目前的研究大多是「觀察性研究」，也就是長期追蹤很多人的飲食習慣，再看誰比較容易得病。這類研究很有價值，但它比較能告訴我們「有關聯」，不能百分之百證明「就是因為吃這樣才不會得癌症」。有些回顧文章也明確建議，大腸癌高風險族群與大腸癌病人，飲食應以植物性食物為主，增加蔬果、全穀與適量膳食纖維。

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