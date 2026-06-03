透析盛行率全球居冠 厚生會籲設「國家級專案辦公室」

「慢性腎臟病防治政策促進委員會」3日於立法院成立，國家衛生研究院國家高齡暨健康福祉研究中心執行長許志成教授擔任委員。（記者塗建榮攝）

〔記者林志怡／台北報導〕台灣透析盛行率長年居於世界第一，慢性腎病防治已經成為我國重要公衛議題，多位腎臟科醫師呼籲成立「國家級專案辦公室」統籌慢性腎病防治政策，且至少拉高至行政院層級以上，確保事權統一、話語權足夠，並將「降低新發透析人數」列為腎病防治政策核心關鍵績效指標（KPI）。

國衛院高齡暨健康福祉研究中心執行長許志成指出，我國慢性腎病盛行率約10%，高齡族群中則可提升至24%，且末期腎病發病率與盛行率長年居高不下，目前我國已有約9萬餘名透析患者，且每年持續新增約1.2萬名新發透析患者，治療費用已佔我國健保總支出近8至9%，造成相當大的財政負擔。

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許志成也提到，我國透析治療型態高度失衡，9成採取血液透析，僅1成採腹膜透析，雖健保署鼓勵患者採用腹膜透析，但成效仍相對有限，且腎病患者易有高血壓、糖尿病、血脂異常等併發症，透過提升健康識能、調整生活型態及提供關鍵治療藥物，對於及早遏止慢性腎病病程、減少末期腎病至關重要。

立法院厚生會3日舉行「慢性腎臟病防治政策促進委員會成立大會暨政策建言書發布與專家會議」，立委劉建國（前排左三）、台灣腎臟醫學會前理事長黃尚志（前排左二）與出席官員、醫師等人合影。（記者塗建榮攝）

民進黨立委劉建國國會辦公室、立法院厚生會、厚生基金會等今日成立「慢性腎臟病防治政策促進委員會」，並發布「2026國家慢性腎臟病防治政策建言書」。

劉建國認為，過去慢性腎病防治工作分散在各部會，牽涉健康促進、成人健檢與基層照護、專科轉診、健保給付、長期追蹤，絕非單一部會或單一計劃可以完成，未來應成立國家級腎臟病專案辦公室，進一步提升至跨部會、跨體系的政策整合層級，真正串接政策資源。

高醫大附設中和紀念醫院腎臟內科主治醫師、委員會主任委員黃尚志則表示，過去政府也曾嘗試推動整合計劃，但事權並未統一，也缺乏足夠的力量，最終淪為指標檢視單位，雖有諸多政策與防治、治療基礎，整體卻像一輛「拼裝車」，令人相當遺憾。

黃尚志強調，為推進我國慢性腎病防治，不只要真正減少新發透析患者，更要從前端就避免腎病發生，政府應建立行政院層級以上的統整、主責單位，以國家級專案辦公室作為執行機構與手段，並設置近程、中程、遠程目標，改變過去以過程面、結構面為重點的執行方式，將降低新發透析人數視作KPI。

此外，黃尚志說，慢性腎病早期多無症狀，透過體檢發現異常並及時介入是很好的做法，台灣已經有執行基礎，但未來需要改變目前各大計劃限制眾多、性質紛雜的情況，提供整合性醫療，促進健康照護，並將基層醫師加入防治體系才能接地氣、落實分級醫療。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院腎臟內科主治醫師黃尚志3日出席「慢性腎臟病防治政策促進委員會成立大會暨政策建言書發布與專家會議」。（記者塗建榮攝）

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