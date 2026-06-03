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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》助大眾「安心吃中藥」中醫藥司建議合理分類與管理

2026/06/03 18:52

中醫藥司司長蘇奕彰表示，在管理中藥上，需建立中藥的合理分類與管理制度，確保產業發展與民眾健康。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

中醫藥司司長蘇奕彰表示，在管理中藥上，需建立中藥的合理分類與管理制度，確保產業發展與民眾健康。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕台北醫學大學主辦「2026中藥分級制度與中藥產業發展挑戰研討會」，並邀請衛福部中醫藥司司長蘇奕彰以《中藥分級管理制度的政策架構與未來推動方向》進行演說。藥品分級制度是由於過去經常發生藥物濫用，因此制度存在可防範濫用；同時可透過階梯式風險管理管理中藥成藥，讓大眾都能正確使用中藥，兼顧產業發展性。

蘇奕彰指出，國際間的非處方藥管理模式中，以台灣或美國、新加坡，多是依照風險高低，配置不同程度的專業介入，而非將所有藥品放在同一管理層級。

回到中藥的分級現況，蘇奕彰表示，在管理中藥上，需建立中藥的合理分類與管理制度，確保產業發展與民眾健康；同時中醫師與相關人員共同把關用藥安全，並且防範長期且盲目的濫用。未來可考慮引進「Ladder-style Risk 階梯式風險管理」將藥品依風險分為處方藥、指示藥、成藥：高風險由醫師診斷與處方，中度風險由藥師介入後使用，低風險則讓民眾可自行選購與使用。

蘇奕彰表示，中藥成藥的設計目的，並非取代中醫師診療，而是在特定情境下，提供民眾及時、安全、有限度的自我照護選項。中藥成藥需要分為處方藥、指示藥與成藥。「讓不同風險的藥品，回到最適合的位置。」

最後蘇奕彰總結，未來展望是轉類路徑制度化，提高透明度與產業可預測性；同時保留中醫藥特色，保留傳統用藥文化；並接軌國際風險管理機制，以達成兼顧「用藥安全」、「民眾可近性」與「產業發展性」的三贏目標。「非處方藥的存在不是削弱醫師的診斷權，而是讓醫療專業回到最需要被使用的地方。」

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