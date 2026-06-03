哈佛最新研究：高度加工食品恐增失智風險 培根、熱狗等關聯最高

美國最新研究顯示，經常攝取高度加工食品的人，未來罹患失智症的風險較高。圖為5月7日拉脫維亞歌手阿特瓦拉在奧地利維也納舉行的歐洲歌唱大賽附屬活動「維也納香腸大賽」中，在香腸烤肉攤品嚐自製香腸。（法新社）

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國公共衛生期刊3日發表的一項最新研究指出，經常攝取高度加工食品的人，未來罹患失智症及認知功能障礙的風險明顯較高，其中又以培根、熱狗、火腿等加工肉類與失智風險的關聯最為顯著。

這項研究由哈佛大學陳曾熙公共衛生學院等機構研究團隊進行。研究追蹤超過5300名50歲以上美國成年人，平均追蹤時間接近9年。研究結果顯示，攝取高度加工食品最多的族群，罹患失智症的風險較攝取最少者高出58%，認知功能障礙風險則增加46%。即使是中度攝取者，失智與認知障礙風險也高於攝取量最低的族群。

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研究人員指出，高度加工食品通常含有乳化劑、高果糖玉米糖漿及各類食品添加物。相較之下，攝取最多新鮮蔬果、全穀類、魚類及未加工肉品等低加工食物的人，失智風險比吃最少低加工食品者低41%。

研究進一步分析各類高度加工食品後發現，加工肉類與失智症及認知功能障礙的關聯最為明顯。研究中攝取量最高的一組，每天平均食用近一公斤高度加工食品，超過攝取量最低組的四倍。

哈佛大學公共衛生營養學副教授、研究共同作者辛蒂．梁（Cindy W. Leung）表示，研究結果顯示，即使不是極大量攝取，高度加工食品仍可能帶來健康風險，目前尚難認定存在明確的安全攝取門檻。

不過，研究團隊也強調，這項研究屬於觀察性研究，只能顯示兩者存在關聯，尚無法直接證明高度加工食品是造成失智症的原因。學者認為，部分原因可能在於高度加工食品與肥胖、第二型糖尿病及心血管疾病等疾病密切相關，而這些疾病本身即是失智症的重要危險因子。

此外，越來越多研究顯示，高度加工食品中的添加物可能直接影響大腦健康。塔夫茨大學食品與藥物研究所主任、心臟病學家莫札法瑞安（Dariush Mozaffarian）指出，乳化劑等添加物可能改變腸道菌相，進而引發慢性發炎反應，而發炎已被認為與失智症等多種疾病有關。

研究也指出，加工肉品常使用的亞硝酸鹽防腐劑可能促進發炎；部分動物實驗則發現，阿斯巴甜等人工甜味劑可能對學習與記憶能力造成負面影響。

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