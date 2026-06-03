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哈佛最新研究：高度加工食品恐增失智風險 培根、熱狗等關聯最高
〔國際新聞中心／綜合報導〕美國公共衛生期刊3日發表的一項最新研究指出，經常攝取高度加工食品的人，未來罹患失智症及認知功能障礙的風險明顯較高，其中又以培根、熱狗、火腿等加工肉類與失智風險的關聯最為顯著。
這項研究由哈佛大學陳曾熙公共衛生學院等機構研究團隊進行。研究追蹤超過5300名50歲以上美國成年人，平均追蹤時間接近9年。研究結果顯示，攝取高度加工食品最多的族群，罹患失智症的風險較攝取最少者高出58%，認知功能障礙風險則增加46%。即使是中度攝取者，失智與認知障礙風險也高於攝取量最低的族群。
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研究人員指出，高度加工食品通常含有乳化劑、高果糖玉米糖漿及各類食品添加物。相較之下，攝取最多新鮮蔬果、全穀類、魚類及未加工肉品等低加工食物的人，失智風險比吃最少低加工食品者低41%。
研究進一步分析各類高度加工食品後發現，加工肉類與失智症及認知功能障礙的關聯最為明顯。研究中攝取量最高的一組，每天平均食用近一公斤高度加工食品，超過攝取量最低組的四倍。
哈佛大學公共衛生營養學副教授、研究共同作者辛蒂．梁（Cindy W. Leung）表示，研究結果顯示，即使不是極大量攝取，高度加工食品仍可能帶來健康風險，目前尚難認定存在明確的安全攝取門檻。
不過，研究團隊也強調，這項研究屬於觀察性研究，只能顯示兩者存在關聯，尚無法直接證明高度加工食品是造成失智症的原因。學者認為，部分原因可能在於高度加工食品與肥胖、第二型糖尿病及心血管疾病等疾病密切相關，而這些疾病本身即是失智症的重要危險因子。
此外，越來越多研究顯示，高度加工食品中的添加物可能直接影響大腦健康。塔夫茨大學食品與藥物研究所主任、心臟病學家莫札法瑞安（Dariush Mozaffarian）指出，乳化劑等添加物可能改變腸道菌相，進而引發慢性發炎反應，而發炎已被認為與失智症等多種疾病有關。
研究也指出，加工肉品常使用的亞硝酸鹽防腐劑可能促進發炎；部分動物實驗則發現，阿斯巴甜等人工甜味劑可能對學習與記憶能力造成負面影響。
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