健康網》荔枝富含抗氧化多酚 營養師：怕體重失控這樣吃

營養師曾建銘表示，荔枝富含維生素C與抗氧化多酚；但吃多恐體重失控。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik））

〔健康頻道／綜合報導〕營養師曾建銘表示，「吃對營養所｜建銘營養師」表示，荔枝富含維生素C與抗氧化多酚，想開心吃荔枝又不想體重失控，曾建銘提供4個秘訣：

1. 一次「6到8顆」剛剛好：這剛好是 1 份水果的量。吃之前請「先洗好、剝好、裝進小碗」，絕對不要整袋抱著吃，一定會破功！

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2. 「飯後吃」比空腹吃更穩：跟著正餐的蛋白質和膳食纖維一起下肚，血糖波動會平緩很多。糖尿病友只要留心當餐澱粉量，飯後一樣能安心吃6到8顆。

3. 避開「糖分大合體」：吃了荔枝，就放過手搖飲、甜湯或蛋糕吧！口渴就乖乖配無糖茶。

吃膩了直接剝皮？曾建銘提出3 招控糖又不怕胖的高級感吃法：

健身解饞｜荔枝優格一口冰磚：荔枝切丁拌入無糖希臘優格，冷凍成小冰磚。優格的蛋白質能延緩糖分吸收，冰涼解饞，還能放慢進食速度。

高顏值低卡｜荔枝西西里氣泡飲：2～3 顆荔枝壓碎鋪底，加滿冰塊與無糖氣泡水，最後淋上濃縮咖啡。

長輩糖友友善｜荔枝烏龍茶凍：無糖烏龍茶做成茶凍，底部鋪幾顆荔枝。無糖茶多酚加上天然果香，清爽解膩，長輩也能安心吃。

曾建銘總結，水果的重點不是「越甜越可怕」，而是你有沒有把它放進一天的總熱量裡管理。曾建銘建議把荔枝當成「水果」享受，別當作夏天限定版的糖果狂嗑。

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