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健康網》鍾景輝逝世 曾患大腸癌 醫揭：血便不是唯一警訊

2026/06/03 17:44

香港演藝界泰斗鍾景輝今傳逝世，一生奉獻戲劇，桃李滿門。（翻攝自香港話劇團官網）

香港演藝界泰斗鍾景輝今傳逝世，一生奉獻戲劇，桃李滿門。（翻攝自香港話劇團官網）

〔健康頻道／綜合報導〕香港演藝界泰斗、人稱「King Sir」的資深演員鍾景輝今傳逝世，享壽89歲。他一生培育出香港影視圈無數巨星與幕後精英，過去亦曾在罹患初期大腸癌，此後很少在公開場合露面。根據衛福部衛教資料指出，50歲以上族群要留意，大腸癌早期多無症狀，最可靠的方法是定期接受大腸癌篩檢，一旦出現血便、排便習慣改變、大便變細小等症狀，持續出現超過2星期，最好儘速就醫。

鍾景輝的姪兒鍾至權沉痛證實消息，並透露他今早在家中睡夢中安詳離世。1970年代鍾景輝參與創辦無綫電視（TVB）的「無綫電視藝員訓練班」，培育出香港影視圈無數巨星與幕後精英，從電視藝員訓練班、香港演藝學院到無數舞台與影視作品，鍾景輝見證並參與了香港演藝產業數十年的發展。

衛福部衛教資料表示，大腸癌為國人發生人數第2名的癌症，且呈每年快速增加的趨勢，每年約有1萬多人得到大腸癌，並有超過5千人因大腸癌死亡。大腸癌是可以早期發現早期治療，且治癒率很高的癌症。在台灣，由於大腸癌多發生在50歲後，因此，國民健康署補助45-74歲民眾、40-44歲具家族史民眾每2年1次定量免疫法糞便潛血檢查，民眾可持健保卡到健保特約醫療院所檢查。

衛福部提醒，大腸癌的早期多無症狀，最可靠的方法就是定期接受大腸癌篩檢，而定量免疫法糞便潛血檢查是目前最安全且方便的篩檢工具。檢查結果如有異常（篩檢結果為陽性），需進一步接受大腸鏡檢查。若出現下列症狀，請儘速就醫：

●大便中有血

●大便中有黏液

●排便習慣改變（一下子腹瀉，一下子便秘）

●大便變細小

●經常性腹瀉或便秘

●體重減輕

●貧血

●如腫瘤較大，則可觸摸到腫塊

以上症狀不代表罹患大腸癌，但症狀如持續出現超過2星期以上，應立即請專科醫師檢查。

民眾應該如何預防大腸癌 ？衛福部建議以下3大原則：

●天天五蔬果：多吃蔬菜水果，少吃肉類，避免吃煙燻或燒烤食物。

●維持每日運動。

●2年1篩檢：定期糞便潛血檢查，可早期發現大腸癌，並有效降低4成死亡率。

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