缺牙恐傷腦！缺超過14顆牙 阿茲海默症風險增10倍

北榮研究發現，缺牙數量愈多，罹患阿茲海默症風險愈高。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕許多長者以為掉牙只是老化的一部分，但最新研究發現，缺牙不只是影響咀嚼能力，甚至可能與失智症有關。缺失超過14顆自然牙的長者，阿茲海默症風險增加約10倍，輕度認知障礙風險也提高近5倍。研究顯示，若能及早以假牙等方式修復缺牙、恢復正常咬合，相關風險可望降低。醫師提醒，60歲以上民眾應定期接受口腔檢查，及早處理缺牙問題。

在北榮神經醫學中心與口腔醫學部跨科合作的研究發現，缺牙數量愈多、上下牙齒無法正常咬合的長者，罹患輕度認知障礙或阿茲海默症的風險也愈高。研究成果已於2025年9月刊登在國際知名牙科期刊《Journal of Dentistry》。

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台北榮總口腔醫學部家庭牙醫科主任吳詩韻表示，阿茲海默症是最常見的失智症類型，過去大家熟知的危險因子包括高血壓、糖尿病、憂鬱症等，但口腔健康的重要性經常被忽略。研究團隊指出，失智症並非突然發生，在正式診斷前，許多人會先出現「主觀認知退化」，也就是自覺記憶力變差，但檢查結果仍正常的階段，而這段時間可能正是預防介入的重要黃金期。

研究團隊招募81名60歲以上民眾，依認知功能分為認知正常、主觀認知退化、輕度認知障礙及阿茲海默症4組，並接受完整口腔檢查，包括缺牙數量、假牙狀況、牙周健康、上下牙齒咬合情形及咀嚼能力評估。

研究發現，缺牙數與認知退化呈現明顯關聯。相較於缺牙較少的長者，缺失超過14顆自然牙者，罹患阿茲海默症風險增加約10倍，罹患輕度認知障礙風險也提高近5倍，且缺牙愈多，認知功能退化程度愈嚴重。

此外，研究也發現，缺牙後若能及早以假牙等方式修復，讓上下牙齒恢復正常咬合，相關認知障礙風險明顯下降。研究團隊認為，良好的咀嚼功能可能有助維持大腦活性，進而降低認知退化風險。

值得注意的是，在主觀認知退化族群中，若因缺牙導致上下牙齒無法正常咬合，認知測驗分數已明顯較低，顯示咬合問題可能在失智症正式發生前，就已開始影響大腦功能。

神經醫學中心副主任傅中玲提醒民眾，口腔健康不只是牙科問題，更與整體健康及大腦功能息息相關。維持完整牙列與正常咬合，可能是預防失智症過程中容易被忽略、卻相當重要的一環。她建議，60歲以上長者應定期接受口腔檢查，了解缺牙與咬合狀況。

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