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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》從傳統邁向科學實證 專家提中藥分級「三階段風險評估」接軌國際

2026/06/03 17:36

臺北醫學大學藥學系教授王靜瓊建議，結合科學數據與風險評估的中藥分級管理架構，守護國民健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

臺北醫學大學藥學系教授王靜瓊建議，結合科學數據與風險評估的中藥分級管理架構，守護國民健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕中藥在臺灣擁有深厚的歷史與民眾基礎，然而，現行中藥製劑管理卻面臨「同方不同類」的規範矛盾，例如同樣是六味地黃丸，常因劑型或查驗登記路徑不同，導致分類標準不一。為推動中藥產業接軌國際，臺北醫學大學藥學系教授王靜瓊建議，結合科學數據與風險評估的中藥分級管理架構，藉此推動中藥產業升級。

台北醫學大學舉辦「2026中藥分級制度與中藥產業發展挑戰研討會」，臺北醫學大學藥學系教授王靜瓊在會中發表「中藥分級管理的科學-基礎與風險評估原則」，期盼促進產官學合作、鼓勵多元產品開發，與放寬多元服務模式。

王靜瓊指出，西藥變更為非處方藥（轉類）擁有嚴謹技術規範，而中藥管理長期缺乏具體機制。她所提出的「三階段過濾模型」，為非處方中藥（指示藥、成藥）建立起科學化安全防線。

第1階段「適應症篩選」，明確區分日常自我評估與短期緩解的範疇。普通感冒、輕微便秘或原發性痛經等具自限性之輕微症狀被納入正面表列，而流行性重症與開放性傷口則明文排除，確保民眾用藥安全。

第2階段則聚焦於「風險與劑量評估」。研究團隊針對23種毒劇中藥材建立三級毒性分級。如附子生品、雄黃等第一級極高毒性藥材一律歸為處方藥；而第二、三級藥材之炮製品或外用製劑，則可評估調整。若書面文獻安全性證據不足，廠商還須補做基因毒性與餵食毒性試驗，以科學證據取代傳統經驗。

第3階段為「仿單（說明書）理解度評估」。王靜瓊強調，中藥非處方藥仿單內容審查3大核心重點，必須讓民眾在沒有醫生指示下也能看懂。中藥非處方藥仿單的理解度評估，要讓患者可以在30秒內找到服用方法與漏服的處理指引，且字體須在7號字以上、語意淺白化，並通過雙重90%的使用者測試標準。

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