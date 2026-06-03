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健康 > 心理精神

手機成癮迷直播打賞造成負債 工程男就醫3月刪直播軟體

2026/06/03 17:30

一名三十多歲男子曾沉迷看手機直播打賞，還借錢來打賞以致債台高築萌生短念，後就醫治療服用血清素藥才降低負面念頭。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

一名三十多歲男子曾沉迷看手機直播打賞，還借錢來打賞以致債台高築萌生短念，後就醫治療服用血清素藥才降低負面念頭。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔記者王俊忠／台南報導〕國衛院醫師研究統計國內網路成癮盛行率約7％。成大醫院舉例，30多歲的男工程員當年任職國軍志願役，休閒時迷上看直播打賞，常熬夜請假以致遭到退役。後在民間工作時繼續看直播，曾1月打賞高達30幾萬元，還借錢打賞變負債、萌生短念，其後求醫，醫師給藥後降低短念，治療3個月後就刪掉直播軟體。

成大醫院精神部醫師魏士郁表示，這名男患者覺得自己沉迷看手機直播，不看直播不舒服、只看不打賞也怪怪的，造成借錢、習慣對家人說謊，對工作不用心，擔心被責備、失去家人的信任，後由友人陪同就醫。醫師給予血清素藥服用後，降低尋短念頭，治療4月後，患者心情煩躁時學習跟友人訴說，也把債務處理掉一些，生活漸回常軌。

魏士郁說明，手機與網路只是媒介，還要檢視其用途，若涉及線上賭博遊戲，需評估賭博成癮；即使是玩網路遊戲或社群聊天，仍有過度暴露、網路霸凌等風險，嚴重時可能增加自我傷害的行為。成癮現象者常有共病疾患，常見共病包括焦慮、憂鬱與注意力不足過動症，目前對成癮尚無針對性的藥物或治療模式，臨床多從共病（如上述男病例）著手，給予藥物或非藥物的治療，例如生理回饋訓練與心理治療。

依目前研究，手機或網路成癮需細分為手機成癮、網路成癮、手機遊戲成癮、網路遊戲成癮，各自有對應的量表可以自我評估。魏士郁說，現代3C社會，手機或網路成癮是自身或親友都可能面對的問題，當家長發現孩子頻繁使用手機或網路，影響到學業或日常生活時，可利用對應的量表初步評估，若結果顯示風險較高或家長仍不放心，建議儘早就醫做全面診察評估。

他強調，手機或網路成癮並非不可逆轉，及早察覺並採取適當措施，能有效幫助患者恢復生活平衡，透過家庭合作與專業支持，共同擬定適合的介入計畫。

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成大醫院精神部醫師魏士郁指手機或網路成癮症常伴隨共病，臨床多從共病下手治療，目前對成癮症尚無針對性的藥物或治療模式。（記者王俊忠攝）

成大醫院精神部醫師魏士郁指手機或網路成癮症常伴隨共病，臨床多從共病下手治療，目前對成癮症尚無針對性的藥物或治療模式。（記者王俊忠攝）

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