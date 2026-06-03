別等洗腎才治療！ 專家籲比照C肝推國家級慢腎防治

慢性腎臟病已成為國人重要健康威脅；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

〔記者羅碧、林志怡／台北報導〕慢性腎臟病已成為國人重要健康威脅。立法院厚生會及國內專家今日呼籲政府比照C型肝炎防治經驗，以國家級資源投入及跨部會整合推動慢性腎臟病防治，將政策重心從末端透析治療轉向前端健康投資，透過早期篩檢、治療前移與長期管理，降低新發透析人數，減輕患者、家庭及健保負擔。

對此，衛福部次長林靜儀表示，慢性腎臟病防治涉及跨司署及跨醫療體系合作，未來將持續整合既有計畫與資源，強化基層醫療及雙向轉診合作，共同推動慢性腎臟病防治工作。

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衛福部次長林靜儀表示，慢性腎臟病防治涉及跨司署及跨醫療體系合作，將持續整合既有計畫與資源。（記者塗建榮攝）

立法院厚生會副會長王正旭指出，慢性腎臟病不只是健保支出問題，更關係患者健康餘命與生活品質。患者病程進入末期後，往往每隔數天就須接受透析治療，不僅生活受到限制，也可能面臨疲憊及共病等壓力，對家庭照護更是一大考驗。

王正旭表示，台灣透析盛行率名列全球前茅，政府應重視慢性腎臟病防治價值，不只關注透析人數與醫療支出，更應看見患者進入透析後的不健康餘命與照護負擔。政府應將慢性腎臟病防治視為前端健康投資，透過早期篩檢、風險分層、治療前移及長期管理，降低疾病惡化風險，提升國人健康品質。

立法院厚生會副會長王正旭指出，慢性腎臟病不只是健保支出問題，更關係患者健康餘命與生活品質。（記者塗建榮攝）

厚生基金會執行長陳柏同表示，台灣推動C肝防治已證明，只要有明確政策目標、跨部會整合及國家資源投入，就有機會有效降低疾病負擔。面對慢性腎臟病，政府也應展現同樣決心，不應只關注透析支出，而應將慢腎防治視為健康投資，透過早期發現、及早治療與長期管理，降低進入透析階段風險，同時守護患者生活品質、減輕家庭照護壓力，並促進健保永續。

厚生基金會執行長陳柏同表示，台灣推動C肝防治已證明，只要有明確政策目標、跨部會整合及國家資源投入，就有機會有效降低疾病負擔。（記者塗建榮攝）

厚生會秘書長、立法委員廖偉翔表示，台灣慢性腎臟病盛行率高達十一．九％，但疾病認知率僅三．五％，許多患者直到病情惡化才確診，錯失治療時機。他認為，慢腎防治不能等到疾病中後期才介入，應從源頭預防做起，由國民健康署強化健康促進、疾病識能、用藥安全及正確就醫觀念，提升民眾早期發現與治療意識。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院內科部長邱怡文則指出，目前台灣雖已有慢性腎臟病照護指引與相關計畫，但缺乏系統性監測與成效追蹤機制，建議成立國家級慢性腎臟病防治辦公室，整合健保署、國健署及醫療院所資源，確保各項政策與照護措施真正落實。

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