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減肥最怕胖回來！研究發現1種腸道菌 復胖幅度少逾6成
〔編譯陳成良／綜合報導〕減肥成功後又復胖，是許多人最頭痛的問題。根據英國《獨立報》報導，荷蘭研究團隊最新臨床試驗發現，一種名為「阿克曼氏菌」（Akkermansia muciniphila）的腸道細菌，可能有助於減少體重回升幅度。研究顯示，在完成減重計畫後補充這種細菌的受試者，半年後復胖程度明顯低於安慰劑組。
報導指出，這項研究由荷蘭馬斯垂克大學（Maastricht University）團隊進行，共納入90名過重或肥胖成年人。所有受試者先透過低熱量飲食減重，之後再隨機分配接受阿克曼氏菌補充品或安慰劑，並持續追蹤6個月。結果顯示，補充阿克曼氏菌的受試者平均體重回升幅度明顯較低，研究人員認為這種腸道菌可能有助維持減重成果。
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被視為有益代謝的腸道菌 肥胖者體內通常較少
阿克曼氏菌原本就存在於人體腸道中，被認為與維持腸道屏障功能、降低發炎反應及改善代謝健康有關。過去研究曾發現，肥胖者體內的阿克曼氏菌數量通常較少，因此科學界近年持續關注其與體重控制之間的關聯。
不過研究團隊也強調，目前結果僅顯示阿克曼氏菌與減少復胖存在關聯，尚不足以證明補充相關產品就能有效防止體重回升。專家指出，仍需更大規模及更長時間的人體研究驗證效果，現階段民眾不宜因此自行將其視為減重或防復胖的解方。
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