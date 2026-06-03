自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

減肥最怕胖回來！研究發現1種腸道菌 復胖幅度少逾6成

2026/06/03 16:30

研究發現，腸道中的阿克曼氏菌可能與減重後較低的復胖幅度有關，但目前尚不足以作為減重治療方式；示意圖。（圖取自photoAC）

研究發現，腸道中的阿克曼氏菌可能與減重後較低的復胖幅度有關，但目前尚不足以作為減重治療方式；示意圖。（圖取自photoAC）

〔編譯陳成良／綜合報導〕減肥成功後又復胖，是許多人最頭痛的問題。根據英國《獨立報》報導，荷蘭研究團隊最新臨床試驗發現，一種名為「阿克曼氏菌」（Akkermansia muciniphila）的腸道細菌，可能有助於減少體重回升幅度。研究顯示，在完成減重計畫後補充這種細菌的受試者，半年後復胖程度明顯低於安慰劑組。

報導指出，這項研究由荷蘭馬斯垂克大學（Maastricht University）團隊進行，共納入90名過重或肥胖成年人。所有受試者先透過低熱量飲食減重，之後再隨機分配接受阿克曼氏菌補充品或安慰劑，並持續追蹤6個月。結果顯示，補充阿克曼氏菌的受試者平均體重回升幅度明顯較低，研究人員認為這種腸道菌可能有助維持減重成果。

被視為有益代謝的腸道菌　肥胖者體內通常較少

阿克曼氏菌原本就存在於人體腸道中，被認為與維持腸道屏障功能、降低發炎反應及改善代謝健康有關。過去研究曾發現，肥胖者體內的阿克曼氏菌數量通常較少，因此科學界近年持續關注其與體重控制之間的關聯。

不過研究團隊也強調，目前結果僅顯示阿克曼氏菌與減少復胖存在關聯，尚不足以證明補充相關產品就能有效防止體重回升。專家指出，仍需更大規模及更長時間的人體研究驗證效果，現階段民眾不宜因此自行將其視為減重或防復胖的解方。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中