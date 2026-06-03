納健保3個月已逾4萬人受惠 「護腎新藥」將研議擴大給付

立法院厚生會3日舉行「慢性腎臟病防治政策促進委員會成立大會暨政策建言書發布與專家會議」，立委劉建國（前排左三）、台灣腎臟醫學會前理事長黃尚志（前排左二）與出席官員、醫師等人合影留念。（記者塗建榮攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕台灣近年慢性腎臟病（CKD）防治已逐步展現成果。健保署指出，透過早期慢性腎臟病（Early CKD）、糖尿病腎臟病（DKD）及末期腎臟病前期（Pre-ESRD）等整合照護計畫，國內透析人數與新發透析個案已連續多年下降。Early CKD患者從早期腎病進展至末期腎病前期的平均時間，也由1.8年延長至2.9年。今（2026）年納入給付的SGLT-2抑制劑已有4.4萬人使用，未來將持續研議擴大適用範圍。

健保署醫務管理組組長黃珮珊指出，截至2025年，納入健保慢性腎臟病照護的個案已達98.2萬人，相關醫療支出約893億元。雖然照護人數較過去增加16%，但醫療費用成長控制在33%，顯示整體照護效益逐步提升。

請繼續往下閱讀...

在透析防治方面，2025年全台透析人數已降至9.6萬人，新發透析人數也下降至約1萬人，且透析醫療費用成長率自2023年起維持在3%左右，未再明顯攀升。

為延緩病程進展，健保署自2016年起推動Early CKD論質計酬（P4P）照護方案，累計收案已達159萬人，照護率達41%。數據顯示，患者從早期腎病進展到末期腎病前期的平均時間，已由2016年的1.8年延長至2025年的2.9年，代表疾病惡化速度明顯放緩。

此外，健保署今年3月起將具腎臟保護效果的SGLT-2抑制劑（SGLT2i）納入給付，適用於參與Early CKD或Pre-ESRD照護計畫患者。截至目前已有4.4萬人使用，藥費支出約1.8億元。黃珮珊表示，這類藥物除可控制代謝問題，也有助降低腎功能惡化、住院風險及提升生活品質。

針對糖尿病患者，健保署也推動DKD整合照護方案。由於約10%至30%的糖尿病患者可能進一步發展為糖尿病腎病變，DKD計畫自2022年上路後，收案人數已由8.4萬人成長至30.5萬人，收案率從10%提升至34%。患者的血糖、蛋白尿及膽固醇控制情況也逐步改善。

對於病程較晚期的患者，Pre-ESRD照護計畫則整合腎臟科醫師、營養師、衛教師及藥師共同介入。2024年收案人數已達11.7萬人，其中約66%的透析患者在進入透析前曾接受該計畫照護。數據顯示，患者從Pre-ESRD進展至透析的時間也持續拉長。

值得注意的是，台灣透析治療成果在國際間表現亮眼。根據健保署資料，血液透析患者5年存活率達53.6%，腹膜透析患者5年存活率達68.7%，均優於美國、加拿大及澳洲等國。

黃珮珊表示，未來將持續透過基層醫療整合照護、數位資訊平台及論質計酬制度，提升慢性腎病早期發現與管理效率。同時也將研議放寬SGLT-2抑制劑給付條件，並結合家醫計畫，讓更多高風險患者及早接受治療，降低進入洗腎階段的風險。

健保署長陳亮妤3日出席「慢性腎臟病防治政策促進委員會成立大會暨政策建言書發布與專家會議」。（記者塗建榮攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法