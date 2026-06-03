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納健保3個月已逾4萬人受惠 「護腎新藥」將研議擴大給付
〔記者侯家瑜／台北報導〕台灣近年慢性腎臟病（CKD）防治已逐步展現成果。健保署指出，透過早期慢性腎臟病（Early CKD）、糖尿病腎臟病（DKD）及末期腎臟病前期（Pre-ESRD）等整合照護計畫，國內透析人數與新發透析個案已連續多年下降。Early CKD患者從早期腎病進展至末期腎病前期的平均時間，也由1.8年延長至2.9年。今（2026）年納入給付的SGLT-2抑制劑已有4.4萬人使用，未來將持續研議擴大適用範圍。
健保署醫務管理組組長黃珮珊指出，截至2025年，納入健保慢性腎臟病照護的個案已達98.2萬人，相關醫療支出約893億元。雖然照護人數較過去增加16%，但醫療費用成長控制在33%，顯示整體照護效益逐步提升。
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在透析防治方面，2025年全台透析人數已降至9.6萬人，新發透析人數也下降至約1萬人，且透析醫療費用成長率自2023年起維持在3%左右，未再明顯攀升。
為延緩病程進展，健保署自2016年起推動Early CKD論質計酬（P4P）照護方案，累計收案已達159萬人，照護率達41%。數據顯示，患者從早期腎病進展到末期腎病前期的平均時間，已由2016年的1.8年延長至2025年的2.9年，代表疾病惡化速度明顯放緩。
此外，健保署今年3月起將具腎臟保護效果的SGLT-2抑制劑（SGLT2i）納入給付，適用於參與Early CKD或Pre-ESRD照護計畫患者。截至目前已有4.4萬人使用，藥費支出約1.8億元。黃珮珊表示，這類藥物除可控制代謝問題，也有助降低腎功能惡化、住院風險及提升生活品質。
針對糖尿病患者，健保署也推動DKD整合照護方案。由於約10%至30%的糖尿病患者可能進一步發展為糖尿病腎病變，DKD計畫自2022年上路後，收案人數已由8.4萬人成長至30.5萬人，收案率從10%提升至34%。患者的血糖、蛋白尿及膽固醇控制情況也逐步改善。
對於病程較晚期的患者，Pre-ESRD照護計畫則整合腎臟科醫師、營養師、衛教師及藥師共同介入。2024年收案人數已達11.7萬人，其中約66%的透析患者在進入透析前曾接受該計畫照護。數據顯示，患者從Pre-ESRD進展至透析的時間也持續拉長。
值得注意的是，台灣透析治療成果在國際間表現亮眼。根據健保署資料，血液透析患者5年存活率達53.6%，腹膜透析患者5年存活率達68.7%，均優於美國、加拿大及澳洲等國。
黃珮珊表示，未來將持續透過基層醫療整合照護、數位資訊平台及論質計酬制度，提升慢性腎病早期發現與管理效率。同時也將研議放寬SGLT-2抑制劑給付條件，並結合家醫計畫，讓更多高風險患者及早接受治療，降低進入洗腎階段的風險。
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