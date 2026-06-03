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台灣每年1.2萬人洗腎！醫界喊話整合家醫照護 啟動慢腎防治國家隊
〔記者侯家瑜／台北報導〕慢性腎臟病是台灣重要健康議題，透析患者僅占人口0.4%，卻耗用近9%健保資源。專家建議整合家醫計畫、強化雙向轉診及提高轉診獎勵，讓患者及早接受治療。健保署指出，將朝整合多項腎病照護計畫及放寬藥物給付方向規劃，盼進一步降低洗腎人口。
根據研究，台灣慢性腎臟病盛行率達11.9%，但民眾認知率僅3.5%；每年約有1.2萬人新進入透析治療。立法委員劉建國國會辦公室、立法院厚生會及厚生基金會今成立「慢性腎臟病防治政策促進委員會」，並發布「2026國家慢性腎臟病防治政策建言書」，呼籲政府將「降低新發透析人數」列為國家級防治目標，推動早期發現、及早治療與長期管理。
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衛福部附屬醫療及社會福利機構管理會副執行長林名男指出，慢性腎臟病並非單一器官疾病，而是全身代謝失衡的結果，約70%的早期慢性腎病患者同時合併高血壓或糖尿病。若能透過家醫計畫進行全人照護與共病管理，有助延緩病程惡化。
不過他也指出，目前制度仍存在「有照護、無治療」的落差。全台約有1.1萬家診所具備家醫計畫照護能力，但實際參與Early CKD（早期慢性腎臟病）論質計酬（P4P）計畫者僅約1700家。部分護腎新藥綁定特定計畫給付，導致符合條件的病人可能因診所資格限制而無法及時用藥。
林名男表示，透析患者雖僅占全台人口約0.4%，卻耗用近9%的健保總額，每年透析支出超過460億元，已是健保十大疾病支出之首。他建議將家醫計畫直接納入治療體系，讓符合指引的患者可及早獲得治療，複製台灣C肝防治成功經驗，打造慢腎防治國家隊。
醫師公會全聯會理事長陳相國也主張，將慢性腎臟病照護納入家醫計畫，深化三高與腎病的一站式整合照護，並成立國家級腎病專案辦公室，作為醫界與政府溝通平台，建立更完善的雙向轉診制度。
彰濱秀傳醫院副院長李文欽則指出，臨床上仍常見患者轉診至專科時腎功能已明顯惡化，錯失黃金治療時機。現行Early CKD P4P轉診獎勵僅200點，誘因有限，建議提高轉診照護獎勵，並建立明確轉診條件及追蹤機制，協助高風險患者及早接受專科評估，病情穩定後再透過雙向轉診回歸基層照護。
對此，健保署長陳亮妤表示，台灣近年新發透析人數已連續5年下降，顯示慢性病防治已有成效，且早期腎病照護計畫已成功將患者進入透析的時間由1.8年延長至3年。
針對各界關注的SGLT2抑制劑（SGLT2i）給付問題，陳亮妤表示，該藥物不僅具有降血糖效果，更兼具腎臟、心臟及心血管保護功能，應以「延緩慢性病惡化」角度看待。健保署已編列3億元專款推動使用，未來將依據醫療科技評估及專家意見，朝放寬給付條件方向研議。
她也透露，目前正研議將CKD（慢性腎臟病）、DKD（糖尿病腎臟病）、Pre-ESRD（末期腎臟病前期）等多項論質計酬計畫逐步整合進「大家醫計畫」，透過整合個案管理與照護資源，建立更完整的慢性腎臟病防治體系，進一步降低透析發生率。
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