台灣每年1.2萬人洗腎！醫界喊話整合家醫照護 啟動慢腎防治國家隊

「慢性腎臟病防治政策促進委員會」3日於立法院成立，衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會副執行長林名男（右）醫師擔任委員。（記者塗建榮攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕慢性腎臟病是台灣重要健康議題，透析患者僅占人口0.4%，卻耗用近9%健保資源。專家建議整合家醫計畫、強化雙向轉診及提高轉診獎勵，讓患者及早接受治療。健保署指出，將朝整合多項腎病照護計畫及放寬藥物給付方向規劃，盼進一步降低洗腎人口。

根據研究，台灣慢性腎臟病盛行率達11.9%，但民眾認知率僅3.5%；每年約有1.2萬人新進入透析治療。立法委員劉建國國會辦公室、立法院厚生會及厚生基金會今成立「慢性腎臟病防治政策促進委員會」，並發布「2026國家慢性腎臟病防治政策建言書」，呼籲政府將「降低新發透析人數」列為國家級防治目標，推動早期發現、及早治療與長期管理。

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衛福部附屬醫療及社會福利機構管理會副執行長林名男指出，慢性腎臟病並非單一器官疾病，而是全身代謝失衡的結果，約70%的早期慢性腎病患者同時合併高血壓或糖尿病。若能透過家醫計畫進行全人照護與共病管理，有助延緩病程惡化。

不過他也指出，目前制度仍存在「有照護、無治療」的落差。全台約有1.1萬家診所具備家醫計畫照護能力，但實際參與Early CKD（早期慢性腎臟病）論質計酬（P4P）計畫者僅約1700家。部分護腎新藥綁定特定計畫給付，導致符合條件的病人可能因診所資格限制而無法及時用藥。

林名男表示，透析患者雖僅占全台人口約0.4%，卻耗用近9%的健保總額，每年透析支出超過460億元，已是健保十大疾病支出之首。他建議將家醫計畫直接納入治療體系，讓符合指引的患者可及早獲得治療，複製台灣C肝防治成功經驗，打造慢腎防治國家隊。

醫師公會全聯會理事長陳相國也主張，將慢性腎臟病照護納入家醫計畫，深化三高與腎病的一站式整合照護，並成立國家級腎病專案辦公室，作為醫界與政府溝通平台，建立更完善的雙向轉診制度。

彰濱秀傳醫院副院長李文欽則指出，臨床上仍常見患者轉診至專科時腎功能已明顯惡化，錯失黃金治療時機。現行Early CKD P4P轉診獎勵僅200點，誘因有限，建議提高轉診照護獎勵，並建立明確轉診條件及追蹤機制，協助高風險患者及早接受專科評估，病情穩定後再透過雙向轉診回歸基層照護。

對此，健保署長陳亮妤表示，台灣近年新發透析人數已連續5年下降，顯示慢性病防治已有成效，且早期腎病照護計畫已成功將患者進入透析的時間由1.8年延長至3年。

針對各界關注的SGLT2抑制劑（SGLT2i）給付問題，陳亮妤表示，該藥物不僅具有降血糖效果，更兼具腎臟、心臟及心血管保護功能，應以「延緩慢性病惡化」角度看待。健保署已編列3億元專款推動使用，未來將依據醫療科技評估及專家意見，朝放寬給付條件方向研議。

她也透露，目前正研議將CKD（慢性腎臟病）、DKD（糖尿病腎臟病）、Pre-ESRD（末期腎臟病前期）等多項論質計酬計畫逐步整合進「大家醫計畫」，透過整合個案管理與照護資源，建立更完整的慢性腎臟病防治體系，進一步降低透析發生率。

立法院厚生會3日舉行「慢性腎臟病防治政策促進委員會成立大會暨政策建言書發布與專家會議」，立委王正旭（左三）、台灣腎臟醫學會前理事長黃尚志（左二）等出席醫師、官員一同合影。（記者塗建榮攝）

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