健康網》吃西瓜竟送醫！醫：腎臟病友小心吃西瓜

飯後切一大盤水果擺在客廳，大家一邊聊天一邊吃，腎友最容易在這種情境下失守。示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任在臉書粉專「引人入腎・林軒任醫師」表示，自己遇到一個案例：「林醫師，70歲男性病人，喘到沒辦法躺平，雙腳腫得發亮，血氧只剩 88%，胸部X光一片白霧，腎功能也壞掉了。」我看了看床邊的監視器，再看了看阿伯腫得發亮的小腿。一壓下去，凹陷的指印久久回不來。「吃了多少西瓜？」我輕聲問。「應該有半顆吧。」女兒小聲地說，「天氣熱，他又愛吃，我們以為水果而已，怎麼會有事？」

林軒任表示，阿伯是慢性腎臟病第五期的老病人，平常我嚴格交代他每天水分控制在 1500 毫升以內，連湯都不太敢喝。可是「西瓜」，在他的認知裡是水果，是健康消暑的。那天晚上，阿伯被推進加護病房，掛上利尿劑、戴上非侵襲性正壓呼吸器（BiPAP），一直撐到隔天清晨才慢慢可以平躺。每年夏天，這樣的故事都會在腎臟科病房重演好幾次。

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林軒任表示，一顆西瓜的含水量高達 92%。換算成體積，這意味著一顆五公斤的中型西瓜，整整裝著將近 4600 毫升的水分，比一個成年男性整天的水分需求還要多。即使你只切下四分之一，那也是超過一公升的水量；如果你切成一般家庭分食的薄片，連吃五片，喝下肚的水分就輕鬆破千。

林軒任表示，對腎臟健康的人來說，多餘的水會透過尿液乖乖排掉，所以怎麼吃都覺得清涼消暑。但是對於慢性腎臟病第四期、第五期，或是已經在規律透析的腎友來說，腎臟就像一座半癱瘓的抽水站。進來的水排不出去，只能堆積在身體各處。堆在腳，叫做下肢水腫；堆在肚子，叫做腹水；而最危險的，是堆在肺裡，醫學上稱為「肺水腫（pulmonary edema）」。它的表現就是喘、咳粉紅色泡沫痰、躺不下去，也是很多腎友最後被送進加護病房的主因。

林軒任表示，西瓜藏著另一個沉默的殺手：鉀離子（potassium）。每 100 公克的西瓜，含有大約 112 毫克的鉀。

嚴格來說，西瓜並不是個高鉀食物，但這個含量聽起來不多，但是西瓜實在太容易一口接一口。一片正常切的西瓜大約150公克，含鉀約168毫克；連吃5片，就接近840毫克；如果像阿伯一樣，在院子裡跟家人一起把半顆西瓜吃下去，鉀的攝取量直接衝上3千毫克。

對一般人來說，多出來的鉀可以從尿液排掉，不會造成問題。但是對腎臟病人來說，醫學上建議一天的鉀攝取量不要超過 2000 毫克，半顆西瓜，整天的額度就爆表了。高血鉀的恐怖之處，在於它幾乎沒有明顯的預兆。

一開始可能只是手腳發麻、肌肉無力，很容易被誤以為是「中暑」、「太累」。但是當血中鉀濃度飆破 6.5 mEq/L，心律就會開始亂跳；一旦超過 7.5，心臟可能在毫無預警的情況下直接停下來。在急診，我看過太多腎友被家人送來的時候，已經摸不到脈搏。

所以對腎友而言，西瓜的「好吃」與「危險」幾乎是同義詞：越甜越多汁的，越容易讓人不知不覺地超量；越大顆越冰越爽口的，越藏著看不見的水分與電解質。它不是單純的一塊水果，而是一顆顆裝著水與鉀離子的小型水庫。

該如何安全吃西瓜？林軒任表示，要懂得「分量」與「時機」。對於慢性腎臟病但還沒透析的腎友，我的建議是「一片就好」。所謂的一片，大約是手掌大小、厚度約一個指節，重量落在 100 到 150 公克之間。這一片西瓜大約含有 100 多毫升的水分，與大約 168 毫克的鉀，剛好在安全範圍內。

但前提是：你今天還沒喝湯，沒吃其他高鉀水果（香蕉、奇異果、哈密瓜也都要算進去），而且吃完這一片之後，要把它的水分「算進當日總攝取」，下午就請忍住那杯手搖飲料。

對於規律透析的腎友，原則更嚴格一些：盡量選在「透析後當天」吃一小片。因為剛透析完，身體裡的水分與鉀都被洗掉了，比較有空間容納。非透析日，特別是兩次透析之間體重已經增加 5% 以上、或是已經有水腫、喘的腎友，這幾天就先把西瓜放下它對你而言不是甜頭，是負擔。林軒任提出腎友吃西瓜3不要：

不要把西瓜打成果汁：一杯西瓜汁，往往濃縮了將近一斤西瓜的水分與鉀，而且因為「沒有咀嚼感」，一口就喝完，身體還來不及反應就已經全數吸收。

不要在飯後當水果無限續杯：台灣家庭最常見的畫面，就是飯後切一大盤水果擺在客廳，大家一邊聊天一邊吃，腎友最容易在這種情境下失守。

不要在西瓜上灑鹽提甜：對血壓、對體液控制都是雙重打擊。最後，我想對所有腎友的家人說一句話：對腎友的關心，從來不是「多吃一點」，而是「幫他切好一片」。請把家裡的大西瓜切好之後，先幫腎友裝一小盤，放在他面前，剩下的，自己享受。

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