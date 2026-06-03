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健康網》顧腸道別只靠益生菌 醫教1招提升腸道菌多樣性

2026/06/03 18:26

研究指出，多元的植物性食物有助提升腸道菌相多樣性。蔬菜、水果、豆類與全穀類等，是腸道好菌的重要養分；圖為情境照。（圖取自freepik）

研究指出，多元的植物性食物有助提升腸道菌相多樣性。蔬菜、水果、豆類與全穀類等，是腸道好菌的重要養分；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕現代人為了養好腸道，花大錢購買益生菌、優格等食品，然而，鄰好西醫診所醫師李思賢指出，真正值得調整的是日常飲食，維持腸道菌相健康不一定靠補充品，不妨在日常生活中增加蔬菜、水果、豆類、堅果、種子、全穀物及香料等植物性食物種類。這意味著，照顧腸道菌相最關鍵的是，腸道的整體多樣性，主要還是得靠食物的多樣性。

李思賢於臉書粉專「思思醫師，陪你健康的好朋友」與網站發文分享，很多人現在都知道要照顧腸道菌相，買益生菌、喝優格、吃泡菜，這些方向都對。但史丹佛大學 2017年發表在Science的一項研究顯示，有些腸道菌可能已從現代人腸道裡悄悄消失，就算靠補益生菌也找不回來。

研究追蹤了坦尚尼亞哈扎（Hadza）獵人採集者188人、350份糞便樣本，發現哈扎人和其他採集族群共有的特定腸道細菌，在工業化社會人群中幾乎完全找不到。關鍵差距在纖維，他們每天攝取超過100克膳食纖維，台灣平均只有12-13 克，菌沒東西吃就慢慢消失。

他提及，門診常看到患者花大錢買益生菌，但飲食裡幾乎沒有蔬菜和豆類，有點像養了一群牛、農場裡卻沒有草。American Gut Project 的調查顯示，一週吃超過30種植物性食物的人，腸道菌多樣性顯著高於只吃10種以下的人。

李思賢直言，不用每種吃很多，蔬菜、水果、豆類、堅果、種子、全穀物、香料都算。同一道炒菜裡有花椰菜、紅椒、洋蔥、蒜頭、薑，這就已經有5種，比想像中容易累積。照顧腸道菌不是靠補充什麼，而是靠每天用多樣的食物纖維，給它們一個能夠存活的環境。

李思賢總結，照顧腸道菌相不只是補充好菌，更重要的是提供好菌生存所需的環境。與其將重點放在單一保健食品，不如從餐桌開始增加植物性食物種類與纖維攝取量，讓腸道菌獲得穩定養分來源，才能發揮代謝與免疫調節功能。

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