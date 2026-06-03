青少年自殺率攀升 研究：「家庭壓力」成最強預測因子

桃園長庚精神部醫師陳姵蓉指出，家庭層面的原因，與青少年的高自殺率有關。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔記者林志怡／台北報導〕自殺是我國15至24歲青少年第2大死因，桃園長庚與英國倫敦國王學院團隊長期大規模追蹤研究發現，「家庭壓力」是青少年自殺意念的最強預測因子，影響甚至略高於人際困擾、性與親密關係等其他面向共同帶來的效力。

衛福部統計則指出，2024年全國自殺死亡人數達4,062人，較前一年增加164人，而年輕族群的自殺率在過去十年間增加了1.5至2倍，另在校園端，2023年各學制自殺死亡學生共123人，而同年度的自殺與自傷通報事件高達15,196人次，顯示真正的危機遠比表面所見更為龐大。

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為了解造成青少年自殺行為的原因，桃園長庚精神部醫師陳姵蓉，與英國倫敦國王學院的精神、心理與神經科學研究院團隊合作，針對歐洲2,161名年齡介於14至23歲的青少年進行長達10年的大規模追蹤研究。

團隊在4個時間點反覆評估受試者過去一年內所經歷的39項日常生活事件，涵蓋了家庭、意外、人際困擾、自主性發展、違規行為、性與親密關係，以及遷居搬家等7大面向，並依照各人的生活事件壓力累積量，將參與者區分為高、中高、中低與低四個軌跡群組。

研究結果顯示，屬於「高累積」群組的青少年，在各個追蹤時間點均有最高比例的人出現自殺念頭，比例從8%到13%不等，且其自殺念頭的風險在統計上顯著高於其餘3組，且多種壓力中，「家庭壓力」是青少年自殺意念的最強預測因子。

陳姵蓉指出，家庭層面的壓力包括父母婚姻衝突、親子關係緊張、家庭經濟困難等；且光是家庭面向的生活事件，其解釋自殺念頭的統計效力，就略勝於其餘6個面向合計的效力，且此一關聯在排除童年虐待或創傷的影響後，依然成立，挑戰了過去臨床評估僅著重童年創傷或重大創傷事件的習慣。

此外，陳姵蓉說，本次研究對台灣促進青少年身心健康領域有重要的參考價值，應正視家庭環境對青少年身心健康的影響，並應建立更細膩的自殺風險評估文化，將日常、多面向的生活事件列入青少年自殺風險的例行評估之中，尤其是家庭環境的壓力狀況。相關研究成果已刊登在全球最具聲望的精神醫學專業期刊之一：《刺胳針精神醫學》（The Lancet Psychiatry） 2026年3月號。

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