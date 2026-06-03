斷食沒瘦反增胖？醫揭5大常見錯誤 小心肌肉先流失

若斷食期間只在意少吃，卻忽略蛋白質與營養均衡，可能增加肌肉流失風險；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔記者羅碧／台北報導〕隨著天氣轉熱、減重需求增加，「168斷食」再度成為熱門話題。不過，網路上也不乏民眾分享，明明認真斷食，體重卻不降反升，甚至增加3公斤。對此，初日診所減重專科醫師王律婷表示，斷食效果除了與執行方式有關，也與個人代謝狀況密切相關，若方法不當，不僅減脂效果不佳，還可能出現肌肉流失、體重停滯，甚至復胖等問題。

王律婷指出，《細胞報告》（Cell Reports）刊登的一項研究發現，高胰島素狀態會影響身體在斷食期間的營養分配能力。正常情況下，斷食可促進脂肪分解作為能量來源，但高胰島素會抑制脂肪利用，使身體較難動用脂肪儲存，同時可能加速分解肌肉中的胺基酸供能。

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研究顯示，在48小時急性斷食後，肥胖且胰島素偏高的男性，瘦體組織流失量明顯高於正常體重男性，但脂肪量卻未顯著下降；女性則未觀察到同樣程度的變化。這代表部分人即使執行斷食，也可能出現「少減脂、多掉肌」的情況。

不過，王律婷強調，這並不代表有胰島素阻抗或胰島素偏高的人不能斷食，而是更應先了解自身代謝狀況，必要時可在醫師或營養師協助下規畫適合的減重方式。她也整理出5大常見斷食誤區，提醒民眾避免踩雷。

●補償性進食：許多人誤以為斷食期間的進食時段能「盡情享用」，但長時間空腹後，若大量攝取精緻澱粉、炸物或含糖飲料，容易造成血糖劇烈波動，刺激胰島素分泌，不只影響燃脂效率，也更容易暴食。

●營養失衡：若斷食期間只在意少吃，卻忽略蛋白質與營養均衡，可能增加肌肉流失風險。當肌肉量下降，基礎代謝率也會跟著降低，更容易出現體重停滯或復胖風險。

●皮質醇長期過高：斷食本身就是一種代謝調整與壓力。若已長期處於熬夜、高壓或過度運動狀態，體內皮質醇（壓力荷爾蒙）容易持續偏高。高皮質醇除了影響胰島素敏感性，也會讓脂肪更傾向囤積在腹部。

●忽略水分與微量元素：當體內肝醣逐漸耗盡時，身體也可能同時流失大量水分與電解質。只補充水分，忽略鹽分與電解質，反而容易出現脫水、頭痛、抽筋等不適。此外，缺乏維生素 B 群、鎂等營養素，也可能影響正常代謝運作。

●反覆中斷：不少人剛開始執行斷食很積極，但只要覺得難以持續或效果不明顯，就立刻停止，之後又重新開始。這種反覆循環，反而可能讓血糖波動更劇烈，增加暴食與脂肪囤積風險。

王律婷提醒，斷食並非撐得越久效果越好，也不會立刻看到成果。若執行一段時間後，仍出現體脂上升、異常疲憊、睡眠品質變差等情況，可能代表目前方式並不適合自己，建議暫停並尋求專業醫療協助，依照個人體質調整減重策略，才能兼顧健康與減脂效果。

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