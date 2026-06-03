早餐最重要、一天喝8杯水？ 6大飲食迷思正被重新檢視

早餐、飲水量與部分飲食習慣長期被視為健康準則，但專家指出，部分流傳多年的觀念近年正受到重新檢視；示意圖。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕早餐一定是一天中最重要的一餐？菠菜是補鐵聖品？胡蘿蔔吃多了能改善視力？許多人從小耳熟能詳的健康觀念，其實未必完全正確。根據英國《獨立報》報導，多名營養學專家整理出常見的飲食迷思，提醒民眾別把流傳已久的說法當成絕對真理。

不少人從小被告誡一定要吃早餐，否則容易影響健康。不過專家指出，目前並沒有充分證據證明早餐對所有人都具有特殊的重要性。研究顯示，真正影響健康的關鍵仍是全天飲食品質、營養均衡與總熱量攝取，而非是否固定在早晨進食。

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菠菜補鐵被高估 胡蘿蔔也不會讓夜視能力變強

菠菜富含鐵質的說法廣為流傳，但專家表示，菠菜中的鐵吸收率其實不高，若要補鐵仍應透過肉類、海鮮、豆類等多元來源攝取。另一個常見迷思則是胡蘿蔔能讓人在黑暗中看得更清楚。專家指出，維生素A確實有助維持正常視力，但若本身沒有缺乏維生素A，額外攝取紅蘿蔔並不會讓夜視能力變得更好。

許多人將「一天喝8杯水」視為健康守則，但專家表示，每個人的水分需求會因體型、年齡、活動量、氣候與健康狀況而有所不同，並不存在適用所有人的固定標準。除了飲水之外，水果、蔬菜及其他食物也能提供水分。

《獨立報》報導指出，從早餐的重要性到飲水量建議，部分長年流傳的健康觀念近年都受到學界重新檢視，相關討論至今仍持續進行。

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