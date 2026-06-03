自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

早餐最重要、一天喝8杯水？ 6大飲食迷思正被重新檢視

2026/06/03 12:35

早餐、飲水量與部分飲食習慣長期被視為健康準則，但專家指出，部分流傳多年的觀念近年正受到重新檢視；示意圖。（圖取自freepik）

早餐、飲水量與部分飲食習慣長期被視為健康準則，但專家指出，部分流傳多年的觀念近年正受到重新檢視；示意圖。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕早餐一定是一天中最重要的一餐？菠菜是補鐵聖品？胡蘿蔔吃多了能改善視力？許多人從小耳熟能詳的健康觀念，其實未必完全正確。根據英國《獨立報》報導，多名營養學專家整理出常見的飲食迷思，提醒民眾別把流傳已久的說法當成絕對真理。

不少人從小被告誡一定要吃早餐，否則容易影響健康。不過專家指出，目前並沒有充分證據證明早餐對所有人都具有特殊的重要性。研究顯示，真正影響健康的關鍵仍是全天飲食品質、營養均衡與總熱量攝取，而非是否固定在早晨進食。

菠菜補鐵被高估　胡蘿蔔也不會讓夜視能力變強

菠菜富含鐵質的說法廣為流傳，但專家表示，菠菜中的鐵吸收率其實不高，若要補鐵仍應透過肉類、海鮮、豆類等多元來源攝取。另一個常見迷思則是胡蘿蔔能讓人在黑暗中看得更清楚。專家指出，維生素A確實有助維持正常視力，但若本身沒有缺乏維生素A，額外攝取紅蘿蔔並不會讓夜視能力變得更好。

許多人將「一天喝8杯水」視為健康守則，但專家表示，每個人的水分需求會因體型、年齡、活動量、氣候與健康狀況而有所不同，並不存在適用所有人的固定標準。除了飲水之外，水果、蔬菜及其他食物也能提供水分。

《獨立報》報導指出，從早餐的重要性到飲水量建議，部分長年流傳的健康觀念近年都受到學界重新檢視，相關討論至今仍持續進行。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中