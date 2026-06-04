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健康 > 護眼顧齒

健康網》冰咖啡提神卻悄悄傷牙！ 牙醫警告最好改掉1習慣

2026/06/04 07:16

飲用冰咖啡後可先以清水漱口，但要避免立刻刷牙，以免加速牙齒磨損；圖為情境照。（圖取自freepik）

飲用冰咖啡後可先以清水漱口，但要避免立刻刷牙，以免加速牙齒磨損；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你是不是習慣進公司前先買大杯冰咖啡，邊工作邊慢慢喝上一整個上午。牙醫師提醒要小心這個習慣，冰咖啡可能正不知不覺中損害你的牙齒。

UNILAD》報導，許多人每天早晨習慣來一杯冰咖啡提神，尤其天氣炎熱時更受歡迎。然而英國牙醫師迪帕．喬普拉（Deepa Chopra）指出，冰咖啡看似清爽無害，若長時間慢慢飲用，可能對牙齒健康帶來不小負擔。他進一步說「真正的問題不在於你杯子裡裝的是什麼，而在於你喝的方式。」

愛喝冰咖啡的族群有護牙秘訣

為何冰咖啡容易傷害牙齒？喬普拉說明，咖啡本身具有酸性，會逐漸削弱牙齒表面的琺瑯質。而許多市售冰咖啡還會加入糖漿、調味劑及額外糖分，使問題更加嚴重。這些糖分會成為口腔細菌的養分，細菌代謝後恐進一步侵蝕琺瑯質，增加蛀牙風險。

他接著表示，人們經常將冰咖啡放在桌上，邊工作邊慢慢喝。這代表牙齒會反覆暴露在酸與糖的環境中，這種喝咖啡的方式會使侵蝕時間被大幅拉長。他建議，愛喝冰咖啡族群不必完全戒掉冰咖啡，改成盡量一次喝完，不要從早喝到晚、選擇低糖或無糖版本，同時，喝完後用清水漱口，可幫助中和口腔酸性。更重要的是，不要立刻刷牙，最好等30分鐘後再刷，因酸性飲品會暫時軟化琺瑯質，若馬上刷牙反而可能加速磨損。

營養師張馨方曾在臉書表示，長期攝取高酸度飲食，會讓牙齒表層琺瑯質變薄，使牙本質暴露，自然就容易敏感。常見高酸食物，包括：檸檬水、氣泡水、醋飲等，建議酸性食物集中在吃完正餐後攝取，減少與牙齒直接接觸的時間。另，喝完酸性飲品後建議先漱口，避免立刻刷牙，以免加速磨損。

民眾如果不想被敏感牙找上門，張馨方還強調，糖本身不會讓牙齒敏感，但它是細菌的「燃料」。細菌代謝糖後會產生酸，長期讓口腔pH值降低，也會破壞琺瑯質。常見高糖來源，包括：甜點、含糖手搖飲、早餐店奶茶、水果乾等，建議以無糖飲替換含糖飲，點心改選水果及無調味堅果，甜食盡量一次吃完，不要整天分次吃。

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