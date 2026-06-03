中正大學團隊發現破解不孕症關鍵 有望突破黃金育齡限制

中正大學校長蔡少正（中）、成大生理學研究所博士後研究員侯奐慈（右）與成大生殖醫學中心暨生殖內分泌科主任吳孟興組成團隊，發現子宮內部的初級纖毛長短是胚胎能否成功著床的關鍵。（記者楊媛婷攝）

〔記者楊媛婷／台北報導〕許多夫妻想求子，卻飽受不孕症困擾，中正大學校長、生醫系講座教授蔡少正團隊在國科會計畫支持下，歷經4年研究，發現子宮內膜中的初級纖毛，是受精胚胎能否成功著床的最重要關鍵，透過藥物等方式可恢復原隨年齡增加變短的初級纖毛長度，透過小鼠試驗，懷孕率提高4成。

少子化已成為國安危機，許多夫妻想求子卻不順遂，衛福部統計，每6對夫妻，就有1對飽受不孕症困擾，雖有中央提供的不孕症試管嬰兒補助減少負擔，但仍難盼送子鳥報佳音。長期投入不孕症研究的蔡少正指出，不孕症治療常遇到的情況千挑萬選優質受精胚胎後，卻難研判最適植入時間，尤其有1成育齡女性深受子宮內膜症困擾，有3到5成患者因此不孕。

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團隊透過研究發現，胚胎能否順利著床的關鍵，在子宮內膜基質細胞能否正常伸出像「天線」般的初級纖毛，初級纖毛長短可決定子宮環境是否已準備好接納胚胎。

該研究的第一作者、成大生理學研究所博士後研究員侯奐慈表示，「初級纖毛」會隨女性年齡增加變短，有子宮內膜症的女性其子宮內細胞中的初級纖毛數量明顯少也較短，而子宮內膜症患者的子宮環境中，轉化生長因子β1濃度會顯著升高，導致初級纖毛變短或減少，進而影響受孕率。

團隊透過小鼠試驗，發現若使用現行用在癌症與皮膚治療的抑制轉化生長因子β1訊號藥物，就可恢復初級纖毛長度，讓小鼠的懷孕率從原7成提高到100%，該發現可突破現今黃金育齡35歲的生理限制。

蔡少正團隊進一步和成大醫院婦產部合作，該院生殖醫學中心主任吳孟興表示，進行胚胎移植後成功懷孕女性，子宮內膜細胞具有較長且比例較高的初級纖毛。透過分析纖毛長度與比例，預測懷孕率的準確度可逾80%，有鑑於子宮才是受精胚胎最好的培養箱，可研判最佳植入胚胎時間，可提高懷孕率。

國科會表示，該研究為全球首度揭示初級纖毛在子宮內膜容受性中的關鍵角色，也為不孕症的藥物開發與診斷評估提供新方向，相關研究已發表在國際重要期刊《生物醫學科學期刊》（Journal of Biomedical Science），發表後深受矚目，已超過6千次引用。

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