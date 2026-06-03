健康網》利菁旅遊慘中招！ 醫提醒急性腸胃炎4徵兆

利菁近日暢遊高海拔的帕米爾高原，卻引發急性腸胃炎。（圖取自利菁臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕知名主持人利菁近日到高海拔帕米爾高原旅遊竟被急送醫，白天騎氂牛晚上吃氂牛大餐，原因出在高原上的沸點比較低，涮肉時間太短引發急性腸胃炎。根據台北榮總衛教資料指出，急性腸胃炎症狀通常會劇烈腹痛、嚴重嘔吐、持續發燒＞38℃，甚至持續腹瀉3天以上且每天超過5次以上，民眾最好避免食用未經煮熟的食物及水。

利菁2日在臉書發文坦言自己相信報應，只是沒想到來得這麼快。她說白天開心騎著氂牛，晚上旅行社卻安排吃涮氂牛風味餐，感到彆扭。她透露可能是高原上的沸點比較低，涮肉時間不夠久而成了急性腸胃炎患者。

請繼續往下閱讀...

台北榮總台東分院衛教資料表示，急性腸胃炎症狀通常有4項，包含1劇烈腹痛，嚴重嘔吐，無法進食。2解黑便或血便。3持續發燒＞38℃。4持續腹瀉3天以上且每天超過5次以上。有關其致病原因，主要為胃腸道的一種炎症反應，病程的發生非常迅速；原因有病毒性、細菌性、寄生蟲感染或是食物受污染：

●病毒型腸胃炎

最常見的是腺病毒、輪狀病毒及諾羅病毒這3種病原體，侵犯到腸胃道黏膜，引發嘔吐、腹瀉、發燒、肌肉痠痛等症狀。其中，若感染了腺病毒或輪狀病毒，可能同時侵犯呼吸道，引起鼻塞、流鼻水、喉嚨痛等類似感冒症狀。

●細菌型腸胃炎

可能出現嘔吐、食欲不振、腹瀉、發燒等症狀。

有關急性腸胃炎治療，補充水分與保持電解質平衡，無法大量補充水分電解質的病人，就需要用點滴的治療。嚴重的細菌感染則需使用抗生素治療，例如志賀氏菌或是霍亂弧菌。

民眾在預防與護理方面，台北榮總台東分院提醒，急性期期間應禁食6-8小時，使腸胃道休息，待症狀改善，可逐漸恢復飲食，依序為流質→稀飯→軟質；可進食後宜採少量多餐，避免高纖維、脂肪性及豆類易脹氣食物、刺激性食物，如：辛辣食物、咖啡、豆漿、牛奶等；食慾不振時可先口服電解水，少量多次飲用。同時，注意烹調環境、器具及處理食物的衛生，選擇食物時應注意保存期限。

相關新聞請見

利菁暢遊帕米爾高原 慘事發生......被急送醫

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法