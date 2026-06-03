動物輔助治療對失智症有效 毛小孩化身長輩療癒天使

7歲的布偶貓「哈波」讓現場長輩親近，右為台灣動物輔助治療專業發展協會名譽理事長陳美麗。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕台灣已邁入超高齡社會，失智症人口持續增加，根據衛生福利部推估，目前全台失智症人口已超過38萬人，平均每100位65歲以上長者約有8人罹患失智症，面對失智症所帶來的記憶退化、情緒不穩及社會互動減少等問題，近年來「動物輔助療癒」逐漸受到重視，成為失智照護的重要非藥物介入方式之一。

台灣動物輔助治療專業發展協會現任常務監事暨名譽理事長陳美麗，原本是護理師，兩年多前從大學護理系退休，他的母親年邁失智，在藥物治療無效後，改以多元非藥物療法，陳美麗轉而研究動物輔療，成為全亞洲第4位資深高級動物輔助治療師。

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陳美麗表示，台灣從2018年開始，全台每年新增的「貓狗登記數量」首次超過「新生兒出生人數」，到了2023年，貓狗登記數已高出新生兒近10萬隻，宣告台灣進入「養毛孩比生小孩多」時代，在高齡照顧領域中，這群毛茸茸的夥伴也展現出意想不到的療癒力量。

陳美麗曾到美國西雅圖某養老院實習，每位長輩面前有一隻專屬、喜歡的狗，透過專業設計的活動，引導長輩與狗互動，藉由撫摸、呼喚、餵食及遊戲等過程，刺激認知功能與肢體活動能力，許多長者在面對照服員時較少表達，但看到治療犬後，往往能主動開口說話，甚至分享過往養狗、養貓的生活記憶。

陳美麗說，動物輔療不只是針對失智長輩，有特殊需求的族群，如認知理解有困難，語言溝通、人際互動或情緒抒發有困難者，均可以運用，毛小孩不僅是家庭中的陪伴者，更可能成為失智照顧的重要夥伴，透過動物輔助療癒的推廣，讓更多失智長者在溫暖陪伴中找回笑容，也為高齡照護開啟更多元的人文關懷可能。

5歲的標準型貴賓狗治療犬「哈恩」讓現場聽眾親近撫摸。（記者翁聿煌攝）

現場觀眾開心和治療犬「哈恩」合影。（記者翁聿煌攝）

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