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健康網》身上冒出「小珍珠」別亂擠 醫警：看似粉刺可能是病毒

2026/06/03 12:36

皮膚科醫師吳仁欽指出，若發現身上丘疹中央有明顯凹洞，且一段時間沒有消退，千萬別亂抓、亂擠，否則旁邊馬上長一排，反而讓病灶擴散。（圖取自吳仁欽臉書）

皮膚科醫師吳仁欽指出，若發現身上丘疹中央有明顯凹洞，且一段時間沒有消退，千萬別亂抓、亂擠，否則旁邊馬上長一排，反而讓病灶擴散。（圖取自吳仁欽臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕孩子身上出現一顆顆圓圓亮亮、像「小珍珠」的疹子，家長可別以為只是粉刺或毛囊炎。皮膚科醫師吳仁欽指出，若發現身上丘疹中央有明顯凹洞，且一段時間沒有消退、甚至越長越多，當心可能是病毒感染造成的傳染性軟疣，提醒千萬別亂抓、亂擠，否則旁邊馬上長一排，反而讓病灶擴散。

吳仁欽於臉書粉專「吳仁欽皮膚科」發文分享，門診常遇到家長帶孩子就醫，表示身上的疹子曾被認為是毛囊炎、水痘，卻持續1個月都沒有消失，甚至越長越多。提醒若檢查發現，病灶呈現圓形、表面亮亮的丘疹，中央像小肚臍一樣凹陷，可能就是傳染性軟疣作祟。

吳仁欽受訪說明，傳染性軟疣是一種病毒感染的皮膚病，外觀看起來像珍珠，也可能被誤認為是粉刺，但不建議自行擠壓。因為擠壓或搔抓可能讓病毒隨著皮膚破損擴散到旁邊部位，尤其孩子一抓，病灶可能就在周圍長成一排，看起來像是「開分店」。此外，不僅小孩會感染，大人一樣有感染風險，也具有傳染性。

吳仁欽表示，雖然傳染性軟疣多數最終會自行消失，但時間可能需要6個月至1年。期間病灶不一定會乖乖停在原處，尤其有異位性皮膚炎的孩子，皮膚屏障不佳，病毒容易入侵，往往一長就是幾十顆，也可能傳給手足，甚至因搔癢影響睡眠，或被誤認成其他皮膚病而延誤處理。

吳仁欽提醒，「良性會自癒」不代表可以放著不管，若身上出現疑似傳染性軟疣，建議及早找皮膚科醫師評估，避免病灶擴散全身。

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