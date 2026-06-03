健康網》認識「產前初乳採集」醫：並非大家都要

婦產科醫師蘇怡寧表示，「產前初乳採集」不是迷信，但也不是每個人都必須完成的功課。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕有不少婦女想了解什麼是「產前初乳採集」，以及有媽媽教室的講師提醒，不能胡亂擠乳房以防宮縮。婦產科醫師蘇怡寧在臉書粉專「蘇怡寧醫師愛碎念」表示，他被問到：初乳是生完才叫初乳嗎？那懷孕的時候乳房就開始分泌的那個液體，也算初乳嗎？他說「是的」。

蘇怡寧表示，其實很多媽媽在懷孕中後期，乳房就已經開始製造初乳了。雖然量通常不多，有的人甚至完全沒有感覺。但那些分泌物裡面，已經含有許多初乳的重要成分，例如：免疫球蛋白、乳鐵蛋白、白血球，還有各種生長因子。所以把它稱為初乳完全合理。

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很多人以為初乳是生產完才突然出現的東西，其實不是。生產真正帶來的改變，是胎盤娩出後荷爾蒙環境改變，讓乳汁正式大量分泌。

懷孕的時候可以先把初乳收集起來嗎？近年澳洲英國等地，確實開始推廣所謂的「Antenatal Colostrum Harvesting」，也就是產前初乳採集。主要的想法其實很單純：如果寶寶出生後需要額外補充，媽媽又還在建立泌乳的過程，那麼事先冷凍保存的初乳，就能派上用場。尤其對於糖尿病孕婦來說，因為寶寶出生後發生低血糖的風險比較高，提前準備一些初乳，可以在需要時優先使用母乳補充，減少額外補充配方奶的機會。

不過這並不代表每個孕婦都應該開始擠奶，媽媽教室常常提醒大家不要亂擠乳頭，其實這個提醒是有道理的。因為乳頭刺激會促進催產素分泌，而催產素除了幫助排乳之外，也會促進子宮收縮。因此目前多數建議會在懷孕 36 至 37 週後，並經過產科醫師評估同意後，再考慮開始採集。

即使已經足月。有些狀況仍然要特別謹慎。例如：前置胎盤產前出血或其他不適合接受子宮刺激的情況，都應該先和產科醫師討論，不要自行嘗試。一般孕婦需要嗎？不一定。

2020 年 Cochrane Review 的結論認為，目前研究數量仍然有限，尚無足夠證據支持所有孕婦常規進行產前初乳採集。換句話說，它不是迷信，但也不是每個人都必須完成的功課。如果您屬於糖尿病或其他高風險族群，在產科醫師評估同意下，產前初乳採集可以是一項值得考慮的準備。但如果您是一般低風險孕婦，產後讓寶寶頻繁吸吮，仍然是建立泌乳最重要的方法。

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