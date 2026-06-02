健康網》復胖別急著斷食 醫曝減重最重要1件事

桃園文新診所院長戴曉芙表示，規律飲食、充足蛋白質與適度運動，是較容易長期維持的減重策略；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕許多人減重成功後又復胖，便認為是自己意志力不足，因此開始更嚴格節食、斷食或增加運動量。然而，桃園文新診所院長戴曉芙引述研究指出，真正該檢視的不是復胖本身，而是減重方法是否能融入日常生活、長期維持，否則體重反覆升降往往只是時間問題。

戴曉芙在粉絲專頁「Dr.戴曉芙丨耳鼻喉 x 生活醫學觀察所」發文分享，很多人減重時，最容易被體重機上的數字牽著走。短時間少了幾公斤，會覺得自己做對了；一旦復胖，又開始更嚴格地少吃、斷食、加強運動。民眾這樣幾輪下來，體重上上下下，信心也跟著被消耗。這種反覆減重又復胖的狀態，常被稱為「體重循環」。

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戴曉芙提醒，減重族真正需要在意的不是曾經復胖，而是這個減重方式是不是太難長期維持。很多方法短期看起來有效，卻需要長時間忍耐飢餓、避開社交飲食、靠意志力壓抑食慾。這樣的方式一旦回到日常生活，復胖常常只是時間問題。

減重關鍵在能否持續

他接著表示，目前研究對體重循環的影響並沒有完全一致的結論。有些觀察性研究發現，體重波動較大的人，心血管疾病、心血管死亡與高血壓風險較高；但這類研究只能看到相關性，還不能確認體重波動是原因。

戴曉芙認為，民眾若有體重過高、血糖血脂異常、脂肪肝或睡眠呼吸中止，適度減重仍然可能帶來健康好處。而減重方式最好使用能夠成為生活的一部分，才能持久。

戴曉芙建議，健康減重應建立在規律三餐、足夠蛋白質攝取、逐步增加活動量、改善睡眠與壓力管理，與保留飲食彈性等原則上。比起2週瘦下好幾公斤，能穩定維持3個月、半年甚至一年以上的生活模式，往往才能有助健康的減重之道。

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