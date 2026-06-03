健康網》早餐別老是吐司配大冰奶 醫揭每天增肌「黃金吃法」

早餐別再一片吐司配大冰奶！研究發現，三餐平均攝取蛋白質者，肌肉蛋白合成率比集中於晚餐攝取者高出25%；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕許多人減重期間又怕掉肌肉，天天努力補充蛋白質，然而，一旦吃錯方法恐做白工。新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健提醒，同樣一天吃90克蛋白質，平均分配到三餐，肌肉蛋白的合成率多了25%。即使1天攝取的蛋白質總量相同，若過度集中在晚餐食用，肌肉合成效果仍不如平均分配到三餐，因此，從今天起早餐別再一片吐司配大冰奶了。

蕭捷健於臉書粉專「減重醫師 蕭捷健」發文分享，蛋白質不是吃更多更有效，關鍵在吃的方法，同樣的份量、同樣的努力，可以省下3成力氣。

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一項發表於《Journal of Nutrition》研究，將受試者分為2組，兩組總熱量與總蛋白質攝取量皆相同，每天均攝取90克蛋白質，唯一差異在於3餐分配方式。其中，平均分配組（EVEN）早餐攝取31克、午餐30克、晚餐33克蛋白質；另一組則採集中攝取方式（SKEW），早餐11克、午餐16克、晚餐63克。

結果顯示，三餐平均攝取蛋白質者，24小時肌肉蛋白合成率比蛋白質集中在晚餐攝取者高出25%。

蕭捷健說明，這項研究幾乎就是台灣外食族的標準作息，早餐一片吐司配大冰奶，蛋白質約5克；中午1個排骨飯便當，現在很多排骨外面那層粉比肉還厚，蛋白質可能不到15克；晚上補吃一大盤牛排，才覺得自己今天有補到蛋白質。

為什麼分配這麼重要？蕭捷健表示，關鍵在肌肉合成的黃金3小時，每次吃下一份足夠的蛋白質（大約25-30克），接下來的3小時肌肉合成會被拉到高峰，這3小時是肌肉最會「吸收訊號、開始長」的時段。每一餐都吃夠蛋白質，等於一天觸發3次3小時的合成高峰，這代表每天身體有近9小時都在認真長肌肉。

他提醒，如果民眾的早餐、午餐吃太少蛋白質，雖然研究發現，晚餐補 60、70 克身體還是會慢慢吸收、不會浪費，但你白天那2段「本來該長肌肉的時間」就損失了。

有關每餐的蛋白質是否足夠？蕭捷健提供民眾3項檢查表：

●每餐至少1個手掌大的蛋白質，例如，要有瘦肉、魚、蛋、豆腐、豆漿。

●早餐絕對不要只剩澱粉，像是吐司＋果醬不算，要再加蛋或豆漿。

●不要把蛋白質全堆在晚餐

蕭捷健總結，想維持肌肉量或減重不掉肌肉，重點不只是一天吃多少蛋白質，更要注意三餐均衡分配。

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