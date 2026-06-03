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健康網》減脂別把咖啡當神器 營養師揭3關鍵：喝錯更難瘦

2026/06/03 07:19

營養師廖欣儀提醒，咖啡可作為減脂輔助工具，但不是減脂救星，若喝太多或影響睡眠，反而不利體重控制；情境照。（圖取自freepik）

營養師廖欣儀提醒，咖啡可作為減脂輔助工具，但不是減脂救星，若喝太多或影響睡眠，反而不利體重控制；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人把黑咖啡當成減肥神器，認為只要喝咖啡就能幫助燃脂。營養師廖欣儀表示，咖啡中的咖啡因、綠原酸等成分，確實可能提升代謝、促進脂肪利用，輔助體重控制，但不是減脂主力。若喝太多、體質不適合或影響睡眠，導致心悸、焦慮、胃酸刺激、失眠等副作用，反而抵銷好處，影響減脂效果，不利健康。

咖啡有助減脂5原因

咖啡有助減脂嗎？廖欣儀於臉書粉專「欣儀的營養聊天室」發文表示，研究指出，咖啡中的成分，可能透過以下方式幫助體重控制：

咖啡因提升代謝：可刺激交感神經，短時間提高熱量消耗，部分研究顯示，基礎代謝率可能增加。

促進脂肪利用：運動前攝取咖啡因，可能增加脂肪氧化效率。

短暫抑制食慾：部分人喝完咖啡後食慾下降。

提升運動表現：較有精神、耐力較佳，運動品質提升後，才能真正有助減脂。

綠原酸可能有幫助：研究認為，咖啡中的綠原酸可能與血糖調節、脂肪堆積減少有關，但證據仍在累積中。

咖啡別當減脂救星3關鍵

不過，廖欣儀也提醒，有些人不建議靠咖啡減肥，原因在於：

要有感通常需要一定攝取量：很多研究效果來自較高攝取量，但現實生活若喝太多，副作用可能先出現。

每個人體質差很多：有人喝一杯沒感覺，有人半杯就心悸、胃不舒服、睡不著。

副作用可能抵銷好處：常見副作用，如心悸、焦慮、胃酸刺激、失眠，甚至睡眠不足更容易想吃高熱量食物，反而不利健康。

咖啡減脂4大要點

廖欣儀建議，減脂時，只能把咖啡當輔助工具，不是救星。如果本來就有喝咖啡習慣，可考慮：1.運動前30–60分鐘喝無糖黑咖啡，有助訓練表現與精神集中。2.避免高糖高脂咖啡飲，焦糖拿鐵、奶油咖啡熱量可能比燃燒的還多。3.注意每日總量，多數成人咖啡因建議控制在約400mg/天內（依個人體質調整）。4.下午過後少喝，避免影響睡眠。

廖欣儀叮嚀，吃一份炸物加甜飲，不是靠一杯咖啡就能抵銷，真正有效的減脂核心仍是熱量赤字、足夠蛋白質、規律運動、睡眠品質、長期習慣，掌握這些關鍵原則，才能健康瘦。

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