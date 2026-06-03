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健康網》竹筍有助控糖護腸道 醫警告：「這吃法」恐藏風險

2026/06/03 17:02

醫師張家銘表示，夏季常見竹筍料理清爽開胃，但務必充分煮熟才能安心食用；圖為情境照。（圖擷取自photoAC）

醫師張家銘表示，夏季常見竹筍料理清爽開胃，但務必充分煮熟才能安心食用；圖為情境照。（圖擷取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕炎熱天氣裡，一碗竹筍湯或涼拌竹筍常讓人感到清爽。精準預防醫學會理事長張家銘引述研究指出，竹筍不只是餐桌配菜，更可能影響腸道與代謝，有幾個關鍵注意事項不可忽略，包括：一定要充分煮熟、第一輪煮水建議倒掉，以及腎結石與腸胃敏感族群需控制攝取量，否則可能有健康風險

張家銘於臉書專頁「基因醫師張家銘」發文透露，自己喜歡竹筍，一碗清爽的竹筍湯，背後有膳食纖維幫忙好腸道菌製造短鏈脂肪酸，維持血糖穩定、血脂調節，還可抗氧化。

張家銘說明，竹筍裡面最重要的營養特色，就是膳食纖維很豐富。大家可以把膳食纖維想成腸道裡的掃把，也像是腸道菌的飼料。腸道菌要好好工作，不能只靠益生菌，還要有足夠的纖維讓它們有東西可以利用。當腸道菌吃到合適的纖維，就可能產生短鏈脂肪酸。短鏈脂肪酸就像腸道黏膜的修護材料，也會影響免疫、發炎和代謝。當腸道菌生態比較穩，身體的發炎訊號比較不容易一路放大。

竹筍一定要煮熟

他建議，減重族比較聰明的方式是，讓餐盤裡多一些低熱量、高纖維、咀嚼感夠，又有飽足感的食物。竹筍每100克大約只有十幾到二十幾大卡，脂肪也低。它可讓一餐變得較有份量，卻不讓熱量一下子衝太高，對飯後血糖起伏大、胰島素阻抗風險比較高的人來說，竹筍是實用的日常選擇。

同時，竹筍裡面也有植物固醇，植物固醇的結構和膽固醇有點像，所以在腸道裡面，會和膽固醇競爭吸收的位置，它有機會幫膽固醇吸收踩一點煞車。竹筍裡還含多酚、黃酮類、酚酸這些植物營養素，這些成分跟抗氧化有關。

張家銘提醒，竹筍最大重點在於「一定要煮熟」。新鮮竹筍含有氰苷類等抗營養因子，若未充分加熱可能影響食用安全，因此不建議生食或半熟食用，第一輪煮水也建議倒掉，再進行後續料理，以降低風險。

此外，竹筍含草酸，對曾有腎結石或草酸鈣結石者應特別注意攝取量；腸胃敏感或易脹氣者，也應從少量開始，避免一次大量食用造成不適。

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