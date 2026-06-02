漢他病毒郵輪外籍旅客採檢全為陰性 6月7日可望解除健康管理

荷蘭郵輪漢他病毒事件受國際關注。（疾管署提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕國際關注的荷蘭郵輪「漢他病毒安地斯型」群聚事件傳出好消息。我國疾管署指出，曾搭乘爆發疫情郵輪的紐西蘭籍旅客在台期間接受採檢及追蹤檢驗皆為陰性，健康狀況穩定。由於安地斯型漢他病毒潛伏期最長42天，個案將持續監測至6月6日，若無症狀即可於6月7日正式解除健康管理。

疾管署長羅一鈞表示，疾管署於5月13日接獲紐西蘭政府通知，得知一名曾搭乘爆發漢他病毒群聚郵輪的紐籍乘客目前人在台灣。衛生單位隨即展開疫調與醫療處置，安排個案接受採檢，結果為陰性。

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由於安地斯型漢他病毒潛伏期最長可達42天，疾管署仍依國際建議，自5月15日起對個案實施加強型自主健康管理，並於後續2週安排2次抽血追蹤，結果均為陰性。

羅一鈞指出，此案暴露日自4月25日下船當天起算，截至6月2日已進入第38天觀察期。若至6月6日午夜前均未出現不適症狀，6月7日凌晨即可正式解除健康管理。個案在整個追蹤期間健康狀況良好，未出現發燒、呼吸道症狀或其他疑似感染表現，因此無須進一步醫療處置。

他表示，這起郵輪群聚事件受到國際高度關注，台灣也是全球29個協助追蹤相關接觸者的國家之一。待個案完成42天觀察期後，疾管署將發布正式新聞稿說明追蹤結果，並同步通知紐西蘭政府及相關國際單位。

根據世界衛生組織（WHO）資料，今年5月2日英國通報荷蘭籍郵輪「洪迪亞斯號」發生不明原因嚴重急性呼吸道感染群聚，後續檢驗確認為安地斯型漢他病毒感染。初步研判首例個案可能在登船前於陸地接觸受感染源，但確切感染來源仍待調查。

該郵輪共載有147人，包括86名乘客及61名船員，來自23個國家。所有乘客已於5月12日在西班牙特內里費島外海完成撤離，郵輪也於5月底完成全面消毒後重新投入營運。WHO評估此次事件對全球公共衛生風險屬低度風險。

截至5月27日，這起群聚事件累計通報13例病例，其中11例確診、2例可能病例，已有3人死亡，致死率約23%。目前全球仍持續進行跨國接觸者追蹤，在32個國家及地區監測超過600名接觸者，其中超過半數屬高風險接觸者。

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