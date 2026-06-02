麻疹境外移入釀本土群聚！外籍女傳染給同住男友 疾管署急匡491人

疾管署公布新增麻疹境外移入引發本土群聚事件，累計2人確診。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕國內新增1起麻疹境外移入引發本土群聚事件，一名30多歲外籍女性來台旅遊期間感染麻疹，並傳染給同住的20多歲男性友人。此次群聚事件共2人確診，疾管署目前已匡列491名相關接觸者進行健康監測，預計追蹤至6月16日。

防疫醫師林詠青指出，指標個案為1名30多歲外國籍女性，5月中旬來台旅遊，入境第3天開始陸續出現發燒、咳嗽、流鼻水、喉嚨痛及紅疹等症狀。個案起初自行服藥，但症狀未改善，於發病第4天前往急診就醫，經醫師警覺通報採檢後確診麻疹，因其病情輕微，無需住院治療，返住處隔離後已完成可傳染期，目前解除隔離。

請繼續往下閱讀...

第2例則為北部20多歲本國籍男性，為案1在台期間的同住接觸者。由於案1確診後即被衛生局列為接觸者進行健康監測，因此當他於5月下旬陸續出現咳嗽、頭痛、發燒及紅疹時，立即由衛生局安排就醫及通報採檢，最終確診感染麻疹，研判屬本土病例。

林詠青提醒，麻疹是傳染力極強的疾病，可透過空氣傳播，且患者在出現紅疹前後即具有傳染力。約有5%至10%的患者可能出現併發症，包括中耳炎、肺炎及腦炎等，嬰幼兒、免疫功能低下者、癌症病人及成人感染後，病情往往較嚴重，嚴重時甚至可能致命。

疾管署疫情中心主任郭宏偉指出，今年截至目前為止，國內累計11例麻疹確定病例，年齡介於未滿1歲至50多歲，其中3例為國內感染、8例為境外移入。境外感染來源國包括越南、馬來西亞、美國、印度、印尼、吉爾吉斯、日本及泰國，各有1例。

全球麻疹疫情仍持續升溫，日本今年已累計511例麻疹病例，遠高於去年全年的265例，病例主要集中於東京都、神奈川縣及埼玉縣。孟加拉自今年3月爆發疫情以來，已累計逾7萬例病例、585人死亡；東南亞地區包括越南、印尼及泰國等國，也持續出現疫情並向其他國家輸出病例。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法