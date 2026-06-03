健康網》走路膝蓋痠痛 先看鞋子！醫談選鞋4步驟

不少人路走多了以後，總會覺得膝蓋不太舒適。正欣骨科診所院長蕭又寧表示，有時可能是鞋子選錯了。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人路走多了以後，總會覺得膝蓋不太舒適。正欣骨科診所院長蕭又寧在臉書粉專「台南歐巴 蕭又寧骨科醫師｜疼痛管理專家｜正欣骨科診所院長｜媽媽手網球肘五十肩坐骨神經痛」表示，很多膝蓋不舒服其實是鞋子選錯造成。

蕭又寧表示，不少人曾遇過這情況：走一整天，腳底開始痠、膝蓋悶悶的，甚至連腰都開始不太舒服。很多人會以為是年紀、是運動、是姿勢問題，但其實很常見的原因是「鞋子沒選對」。走路的時候，膝蓋承受的壓力大約是體重的2到3倍，如果鞋子沒有幫你分散壓力，這些負擔就會一路往上累積到膝蓋、髖關節，甚至脊椎。挑鞋其實不用很複雜，先看這四件事就好：

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鞋跟不要太高，也不要完全平：高跟鞋會讓重心往前，膝蓋壓力增加，久了容易痠痛。但完全平底（像夾腳拖）也沒有支撐。建議鞋跟約 1到2 公分，受力會比較平均。

鞋底要有基本厚度：太薄的鞋底，等於每一步的衝擊都直接進到腳跟跟膝蓋。至少要有一定厚度，才有基本的避震效果。

有彈性，但不能軟到沒支撐：太硬會卡步態，太軟會撐不住。折得動，但不會一壓就扁，這種比較剛好。

要有足弓支撐：足弓其實就是你身體的「天然避震器」。如果鞋子撐不住，壓力就會往上轉移到膝蓋。有足弓設計的鞋，長時間走路差很多。

很多人在處理膝蓋痛，都會先想到吃藥、打針，但其實「每天踩在腳下的東西」，才是影響最大的。鞋子不對，你怎麼走都在累積傷害。如果你已經開始出現走路會痛、上下樓梯不舒服，或是站久就痠，建議就醫評估。

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