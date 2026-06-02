真會讓人「迷失方向」！ 研究：壓力過大更難辨別方向

研究顯示，壓力過大的人可能更難辨別空間方位。圖為壓力示意圖。（擷自freepik）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕德國1項研究發現，壓力過大的人可能更難辨別空間方位。此研究發表在《PLOS Biology》科學期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，壓力荷爾蒙皮質醇（cortisol）會干擾幫助人們導航的大腦系統。科學家知道壓力會影響人們的思考與行為，但皮質醇如何破壞支持導航的大腦迴路仍不清楚。

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對此德國魯爾大學波鴻分校的研究團隊展開涉及40名健康男性的實驗。參與者分別在2天進行測試，1天服用了20毫克皮質醇後在虛擬草地進行定位任務，1天則服用安慰劑後於虛擬草地進行定位任務。

在任務中參與者需要在虛擬的大型草地上導航。他們朝著一系列樹木移動，每棵樹到達後都會消失。之後他們需要在沒有任何路徑指示的情況下找到返回起點的直接路線。在第一個版本的任務中，場景中沒有任何固定地標，只有樹木作為臨時目標。在第二個版本中，一座燈塔始終可見，作為固定的參考點。

研究結果顯示，皮質醇明顯損害參與者的定向能力。與服用安慰劑的參與者表現相比，服用皮質醇的參與者在試圖到達目的地時都會出現更大的失誤，且無論是否存在空間地標都是如此。

皮質醇的影響也在針對大腦的MRI掃描中顯現。正常情況下內嗅皮質（entorhinal cortex）中一群神經細胞，會在空間導航任務中以規律「網格狀」方式產生神經訊號。這些細胞被稱為網格細胞，它們的作用類似大腦的內部GPS，而皮質醇會讓它們失常。

當網格細胞暴露於皮質醇後，其活動模式變不清晰。在沒有地標的環境中，這種效應尤其明顯，它們幾乎失去功能。研究團隊認為，大腦在壓力下失去了有效利用其內部導航地圖的能力。

研究團隊表示，內嗅皮質是阿茲海默症最早影響的腦區之一，而慢性壓力正是失智症的風險因素。此研究清楚揭示，壓力激素如何破壞大腦敏感區域的關鍵機制。

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