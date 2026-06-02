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健保署研議放寬B肝用藥給付 預估3萬名患者受惠

2026/06/02 11:55

石崇良表示，正規劃強化非病毒性肝炎肝癌早期偵測機制。（記者侯家瑜攝）

石崇良表示，正規劃強化非病毒性肝炎肝癌早期偵測機制。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕台灣已向WHO申請C肝消除認證，並獲國際專家肯定。衛福部表示，下一步將推動B肝治療與肝癌早期發現。健保署正研議放寬B肝抗病毒藥物給付條件，預估可讓1.7萬至3萬名患者受惠。

台灣已於去（2025）年底向世界衛生組織西太平洋區署（World Health Organization Western Pacific Region）提出C肝消除認證申請，目前正等待最終結果。衛福部長石崇良表示，雖然尚未收到正式認證，但台灣今年5月於日內瓦世界衛生大會（World Health Assembly）期間舉辦國際研討會，分享C肝防治成果，獲得多位國際專家高度肯定。

石崇良指出，台灣C肝防治成績已提前5年達成世界衛生組織設定目標，堪稱全球前段班。未來除持續維持C肝防治成果外，也將進一步推動B型肝炎治療及肝癌早期發現，希望朝消除病毒性肝炎與降低肝癌死亡率目標邁進。

針對外界關注的B肝健保給付鬆綁議題，石崇良表示，近年健保總額穩定成長，已要求健保署參考國際治療指引、醫療科技評估（HTA）及國內專家共識，加速檢討現行給付規範，盡快提出修正方案。

健保署指出，目前討論方向包括放寬給付對象至肝纖維化達F2以上、HBV DNA大於或等於2000 IU/mL，且ALT超過正常值1倍的患者；另外，肝癌患者只要檢測出血清HBV DNA，也可望納入長期抗病毒藥物治療。初步推估，未來可望有約1.7萬至3萬名B肝患者受惠。

石崇良表示，目前針對B、C肝帶原者已透過論質計酬計畫提供定期超音波追蹤，未來將進一步研究代謝症候群、脂肪肝等非病毒性肝炎族群的肝癌風險評估模式，希望建立篩檢分數機制，作為未來肝癌早期偵測政策依據。

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