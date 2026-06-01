活出自足、自如、自在的無齡人生 國策顧問簡文仁公益講座

國策顧問簡明仁推廣「三自人生」精神，希望實現健康自在的人生。（台灣好德公益文化協會）

〔健康頻道／綜合報導〕國人平均壽命已超過80歲，退休後仍有漫長歲月，總統府健康台灣推動委員會委員、國策顧問簡明仁表示，時間、金錢與健康往往難以兼得，若能及早體會「三自人生」的精神並提前規劃，便更能實現健康而自在的人生，享受成功老化與健康餘命。

簡明仁表示，有人追求成功，因為成功是客觀的；有人追求快樂，因為快樂是主觀的；也有人嚮往成功又快樂的幸福人生。然而成功往往只是片段，快樂也可能短暫，他認為，「如意」才是人生更高的境界。若凡事能盡如己意，便無所多求；而這個「意」若能適度節制、簡化欲望，「願」便更容易達成。多年來，他的人生只求「三自」：衣食自足、行動自如、心靈自在。

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所謂衣食自足，是人生最基本的需求。欲望愈低，愈容易滿足，因此生活應以簡樸為本，並從「勤、儉、捨、留」做起。勤，不只是努力工作，更要持續充實自我，如同磨利斧頭才能有效砍樹；儉，是分辨需要與想要，養成節約習慣，因為存下來的才是真正擁有的；捨，是懂得分享，在能力所及之內幫助他人；留，則是及早規劃身後財產分配，留財不如留才，避免造成後代困擾。

行動自如，則是健康人生的重要基礎。年輕時若忽略養生，老來便可能花錢養病。健康包括靈活的關節、有力的肌肉、強健的心肺、穩定的平衡與青春的活力，唯有身體能自由活動，才能自在追求夢想與生活。

而心靈自在，更是如意人生最大的依靠。即使身體受限，只要心靈自由，依然能活得精彩。因此要學會「認命、知性、隨緣」。認命，是了解生命本質，坦然接受人生際遇；知性，是尊重不同性格與文化，以包容化解衝突；隨緣，則是不過度執著，懂得順勢而行、樂觀面對人生。



公益健康講座活動訊息

台灣好德公益文化協會將於6月20日（週六）下午2時至4時，假台灣大學公衛學院201講堂舉辦《活出自足、自如、自在的無齡人生》健康講座，邀請國策顧問簡文仁物理治療師擔任主講人，免費活動。報名請上台灣好德協會官網 www.taiwangood.org，或電話洽詢 （02）2721-6611分機297。

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