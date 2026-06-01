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健康 > 心理精神

熬夜傷記憶 研究發現咖啡因可逆轉大腦損傷

2026/06/01 17:15

研究發現，咖啡因可恢復睡眠不足造成的部分記憶功能損傷，但相關成果目前仍限於動物實驗。情境照。（圖取自freepik）

研究發現，咖啡因可恢復睡眠不足造成的部分記憶功能損傷，但相關成果目前仍限於動物實驗。情境照。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕熬夜不只讓人精神不濟，還可能傷害大腦記憶功能。最新研究發現，咖啡因不僅能恢復因睡眠不足受損的神經訊號，甚至可逆轉部分記憶缺陷，為睡眠與認知功能之間的關係提供新線索。

根據《Science Daily》報導，新加坡國立大學楊潞齡醫學院研究團隊透過動物實驗發現，睡眠不足會干擾大腦形成與保存記憶的重要機制，而咖啡因則有助恢復相關功能。研究成果已發表於《Neuropsychopharmacology》期刊。

研究人員發現，經過5小時睡眠剝奪後，實驗動物出現明顯記憶缺陷，包括較難辨識曾接觸過的同伴。進一步分析顯示，睡眠不足會削弱大腦記憶迴路中的神經連結，影響形成與提取記憶的能力。

研究聚焦於海馬迴中的CA2區域。這個腦區與學習、記憶及辨識熟人的能力有關，同時也負責接收調節睡眠與清醒狀態的重要神經訊號。研究人員發現，經過5小時睡眠剝奪後，實驗動物出現明顯的社交記憶缺陷，較難辨認曾接觸過的同伴。

研究顯示，睡眠不足會削弱CA2神經元之間的訊號傳遞能力，使大腦難以維持形成記憶所需的神經可塑性，進而影響記憶表現。

咖啡因恢復神經功能　記憶表現同步改善

研究團隊進一步發現，在睡眠剝奪前給予咖啡因後，原本受損的神經訊號傳遞恢復正常，實驗動物的記憶表現也明顯改善。

研究人員表示，咖啡因並非單純刺激大腦活動，而是較有選擇性地恢復受到睡眠不足影響的神經路徑。即使攝取咖啡因，未被剝奪睡眠的實驗動物也未出現神經過度活化現象。

研究第一作者黃力偉表示，睡眠不足會選擇性破壞與記憶有關的重要神經迴路，而咖啡因能在神經與行為層面逆轉部分變化。

研究主持人薩吉庫瑪（Sreedharan Sajikumar）指出，團隊鎖定的是海馬迴中特定的記憶調控區域，未來將進一步研究咖啡因如何影響記憶形成與提取過程，並評估相關發現是否能應用於人類睡眠障礙及認知退化研究。

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