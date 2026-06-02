健康網》冷凍花椰菜更營養 起鍋前加這3物 抗氧化力再升級

營養師張馨方指出，花椰菜採收後營養會隨時間下降，急速冷凍反而有助鎖住營養；示意圖；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕花椰菜是抗癌護腸道的好食材，但保存時間有限，冷藏也易導致發黃。營養師張馨方指出，很多人誤會花椰菜一定要買最新鮮的才營養，其實花椰菜採收後，維生素C與抗氧化成分會隨時間下降，加上冷藏變黃，營養可能早就流失。反而是急速冷凍的花椰菜，更能把營養素鎖住。不過，她提醒，想讓花椰菜的蘿蔔硫素保留，烹煮方式是關鍵，除避免水煮、高溫久炒外，起鍋前添加黃芥末等3物，也能讓抗氧化力再升級。

花椰菜新鮮的最好？張馨方於臉書粉專發文指出，新鮮買回的花椰菜放冰箱好幾天、開始變黃時，營養可能早就在流失，關鍵其實是「急速冷凍」。因為花椰菜採收後，維生素C與抗氧化成分會隨時間下降；而冷凍蔬菜通常在新鮮時就急速冷凍，反而更能把營養鎖住。

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3大NG煮法營養恐下降

此外，張馨方說明，最近很夯的「蘿蔔硫素」也是花椰菜的重要植化素之一，但能不能真正吃進去，重點其實在「怎麼煮」，提醒水煮太久、高溫久炒、煮到軟爛發黃，都可能導致營養與活性下降。建議採用微波加熱、快速清炒、蒸5分鐘左右，比起長時間水煮，更能保留營養。

芥子酶有助增蘿蔔硫素

張馨方並分享，花椰菜煮好後，可加一點黃芥末、蘿蔔泥或芥末粉，所含「芥子酶」有機會幫助花椰菜產生更多蘿蔔硫素，讓抗氧化力再升級。對於忙碌上班族、媽媽族群來說，冷凍花椰菜也是方便又實用的備菜神隊友。

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