高齡換照新制啟動 72歲沈文程體檢直擊 醫師要求這動作

沈文程在臺中市監理站完成高齡換照手續。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕交通部實施高齡換照新制，5月31日起，滿70歲者需在2年緩衝期內換照，高齡換照代言人沈文程（72歲）今天趕到台中市天行健診所健檢，醫師要求必須「起立、蹲下再起立」，沈文程依新規完成換照講習及測驗，開心換到寫有「周沈文程」新駕照，體醒高齡者開車一定「要讓、性命重要」。

高齡駕駛換照新制上路，駕駛換照年齡下修至70歲，駕駛或騎士需在2年緩衝期內換照，完成體檢、安全教育課程與危險感知體驗，交通部政務次長陳彥伯、公路局副局長周廷彰安排沈文程到台中市北區健檢，隨後趕到公路局臺中市監理站與高齡駕駛座談。

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沈文程在健檢過程中，依序通過體重、視力、聽力及辨色鑑定等檢查，開心稱自己身高163公分「沒有老倒縮（台語：高齡體型萎縮）」，還說測色盲時符號很像自己釣魚的「杜蚓」（台語：蚯蚓）。

天行健診所院長、復健科醫師李麟，為沈文程進行會診測驗評估，特別當場「起立、蹲下再起立」，沈文程迅速蹲起沒有頭暈，手腳也沒受傷通過測試，宣布通過測驗評估測驗，獲准換取新駕照。

沈文程（72歲，右）接受高齡換照體檢，醫師特別要求必須「起立、蹲下再起立」。（記者黃旭磊攝）

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