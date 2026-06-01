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不用雷射也能矯正近視 美研究用微弱電流重塑角膜

2026/06/01 14:49

研究團隊開發利用微弱電流重塑角膜的新技術，未來有望提供不同於雷射手術的視力矯正方式。圖為眼科檢查情境照。（圖取自Freepik）

研究團隊開發利用微弱電流重塑角膜的新技術，未來有望提供不同於雷射手術的視力矯正方式。圖為眼科檢查情境照。（圖取自Freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕未來矯正近視，或許不必再靠雷射切削角膜。美國研究團隊開發一種利用微弱電流改變角膜形狀的新技術，無須開刀或移除組織，就能讓角膜暫時變軟後重新塑形。這項技術已在兔眼實驗中成功達到預期矯正效果，但距離人體臨床應用仍有一段路要走。

根據《ScienceDaily》報導，這項研究由美國西方學院（Occidental College）與美國加州大學爾灣分校（University of California, Irvine）研究團隊共同進行。研究人員開發名為「電機械重塑」（Electromechanical Reshaping，EMR）的技術，希望提供不同於LASIK雷射手術的視力矯正方式。

微弱電流讓角膜暫時變軟

目前常見的LASIK手術，是利用雷射移除部分角膜組織，改變光線聚焦方式以改善視力。EMR則是透過特製電極鏡片施加微弱電流，暫時改變角膜內部環境，使原本較為堅硬的組織變得柔軟，再塑造成所需弧度。待環境恢復正常後，角膜便固定在新的形狀。整個過程約需1分鐘，且不需切割組織或使用大型雷射設備。

研究團隊在12個兔眼樣本上測試這項技術，其中10個用於模擬近視矯正。結果顯示，角膜成功達到預期曲率，相關檢測也未發現明顯組織損傷或透明度下降。研究人員指出，由於EMR不需移除角膜組織，理論上有機會保留更多角膜原有結構強度，並降低部分傳統手術相關風險。

不過研究團隊也強調，目前相關成果主要來自離體兔眼實驗，尚未進入人體試驗階段。未來仍須確認角膜重塑效果能維持多久、是否適用於活體組織，以及是否會出現長期副作用。研究人員也正評估這項技術是否能進一步應用於遠視、散光及部分角膜疾病治療。

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