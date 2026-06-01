新北市巴金森社會服務協會辦講座 呼籲多包容巴友有顫動、僵直等特徵

參加巴金森症講座的民眾手持「巴金勇敢卡」，支持巴友。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕李瑞娟曾是時尚雜誌媒體人，14年前因先生「土豆仁」罹患巴金森氏症，讓她的家庭一度從雲端跌落谷底，經友人介紹前往台大巴金森中心檢查，確認是罹患巴金森氏症，並經深腦刺激術（DBS）手術，費用高達120萬元，所幸健保有給付8成，手術後先生恢復6成功能，目前還在一家公司擔任倉管。

李瑞娟在台大醫師的鼓勵下，成立了社團法人新北市巴金森社會服務協會，她立志要深入社區據點，持續宣導巴金森氏症的照顧，並創辦巴金生活報和巴金生活網，利用實際案例分享，讓巴金森家庭可以勇敢走出來。

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李瑞娟日前連續在三重區民俗文化協會龍濱社區照顧關懷據點和蘆洲得仁社區舉辦宣導講座，她說依據醫學和健保統計，台灣地區巴金森氏症病友人數近8萬人，患者平均發病年齡58歲，世界衛生組織則指出，巴金森氏症的盛行率自過去25年來上升一倍，2019年全球資料，全世界有超過850萬人罹患巴金森氏症，並造成580萬人餘生失能。

李瑞娟說，典型巴金森氏症會有手部顫動、四肢僵直和行動緩慢等特徵；非典型巴金森氏症則是眼球運動異常，運動和非運動功能快速下降，導致約 50% 的患者在症狀出現後3年內需要助行器，其主要病理變化是因大腦內黑質部的多巴胺神經元退化所造成，當人體細胞分泌的多巴胺濃度低於正常值80％時，就會出現症狀。

李瑞娟說，她先生43歲罹患早發性時，一度意志消沉，覺得自己是個廢人，但家人用愛全力支持陪伴他，在先生治癒6成後，在台大醫師的鼓勵下，她成立協會，希望藉由自身經驗，鼓勵其他巴友，家庭的支持和陪伴非常的重要。同時呼籲社會，能對巴友多加的友善，例如看到上公車、捷運刷卡，如果對方有行動緩慢，希望能多點耐心，而不是嫌惡的眼神，這樣會讓巴友家庭更加退卻。

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